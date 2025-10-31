Punjab Crime News : बीएसएफ ने सरहद पार करता पाक घुसपैठिया पकड़ा

बार-बार चेतावनी देने पर भी नहीं रुका, बीएसएफ जवानों ने की कार्रवाई

Punjab Crime News (आज समाज), फिरोजपुर : पाकिस्तान से लगती सीमा पर हमेशा ही संदिग्ध कार्रवाइयां दिखाई दे जाती हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए घुसपैठ की फिराक में रहते हैं तो वहीं मानव घुसपैठ की कोशिश भी अक्सर देखने को मिलती है। ऐसी ही एक कोशिश को गत दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उस समय नाकाम कर दिया जब फिरोजपुर के जलालाबाद में पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था।

जब बीएसएफ जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी तो उन्होंने घुसपैठिये को मौखिक चेतावनी दी। जब वह नहीं रुका तो उसे दोबारा चेतावनी देते हुए पाकिस्तानी सीमा में वापस चले जाने को कहा गया। जब वह नहीं माना तो बीएसएफ जवानों ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल की तरफ से लखो के बहराम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है।

सतलुज नदी से कर रहा था भारत में प्रवेश

सीमा सुरक्षा बल की 160 बटालियन की बी कंपनी के कमांडेंट के कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार, यह घटना 29 अक्टूबर 2025 को लगभग 12:15 बजे सीमा चौकी डीआरडी नाथ के आॅपरेटिंग पोस्ट नंबर 5 पर हुई। ड्यूटी पर तैनात हवलदार शेख हामिद और कांस्टेबल पवन कुमार तिवारी ने सतलुज नदी के किनारे एक पाकिस्तानी नागरिक को संदिग्ध तरीके से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखा। जवानों ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपनी पहचान इम्तियाज अहमद पुत्र मुनीर अहमद, निवासी गांव परवाल, तहसील नरवाल, जिला शकरगढ़, पाकिस्तान के रूप में बताई।

बीएसएफ को सरहद से मिला पाकिस्तानी ड्रोन

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सरहद से एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। आशंका है कि उक्त ड्रोन हेरोइन की खेप भारतीय सीमा में फेंक कर लौट रहा था। इस दौरान तकनीकी गड़बड़ी के चलते आसमान से जमीन पर गिर गया। थाना ममदोट पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीएसएफ को सूचना मिली थी कि बीएसएफ की बीओपी गट्टी हियात के नजदीक खेत में पाकिस्तान ड्रोन पड़ा है। बीएसएफ ने वहां पहुंचकर तलाशी अभियान चलाकर ड्रोन बरामद किया। यह ड्रोन मेड इन चाइना है।

सर्दियां शुरू होते ही बढ़ जाती है गतिविधि

बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि हर साल सर्दियों में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर पाकिस्तानी तस्कर सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से नशा व हथियार भारत में भेजने की फिराक में रहते हैं। इस कार्य में पाकिस्तानी सेना भी उनका साथ देती है। पाकिस्तान की इस तरह की अवैध गतिविधियों का बीएसएफ जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं।

