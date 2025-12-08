Uttar Pradesh Breaking, (आज समाज), कानपुर : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक के हैवानियत भरा मामला सामने आया है। जहाँ कुछ बदमाशों ने एक युवक को नंगा कर खूब पीटा, इतना ही नहीं बदमाशों ने मूंछे भी उखाड़ दी और उससे अपणु चप्पलें भी चटवाई। जानकारी अनुसार जिले के सजेती क्षेत्र में कोटरा मकरंदपुर गांव के रहने वाले वीरपाल पाल नाम के एक युवक का अपने घर पर बैठा था।

तभी अचानक गांव का ही शैलेंद्र यादव हथियारों से लैस अपने कुछ साथियों के साथ घर में घुस गया और युवकों ने वीरपाल को पकड़ा और कुछ उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटते-पीटते बदमाश युवक उसे अपने साथ घर के बाहर ले गए। वीरपाल हाथ जड़कर उनसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा और बार-बार गिड़गिड़ाता रहा। वह कहता रहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दबंग उसके साथ हैवानियत करते रहे।

बाहर ले जाकर बदमाशों ने युवक को नंगा किया और बिजली के खंभे से बांधकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसे जमकर थप्पड़ मारे और फिर राइफल से पीटा, खूब लातों-घूसों से बेहाल कर दिया। हैवानियत की हदें पार करते हुए युवक की मूंछ तक उखाड़ ली और उससे अपना जूता भी चटवाया। बदमाशों ने उसे अधमरा कर दिया। वहीं, उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगा दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

