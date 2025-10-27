Punjabi girl raped in Britain : ब्रिटेन में पंजाबी युवती के साथ दरिंदगी

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, सिख संगठनों ने जताया रोष

Punjabi girl raped in Britain (आज समाज), लंदन : इंग्लैंड में बसे भारतीयों पर पिछले कुछ समय से नस्लीय हमले तेज हो गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमलावर इस बार महिलाओं का निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला वेस्ट मिडलैंड्स के वालसॉल पार्क हॉल एरिया का है। यहां पर एक श्वेत नागरिक ने घर में घुसकर यहां रह रही पंजाबी युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है।

सिख फेडरेशन यूके ने बताया कि वालसॉल में दुष्कर्म की शिकार महिला पंजाबी है। संगठन ने कहा कि हमलावर ने कथित तौर पर पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर हमला किया। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस पिछले दो महीनों में दो ऐसे ही मामले दर्ज कर चुकी है और आरोपी को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने पहले ओल्डबरी में हुए मामले में कुछ गिरफ्तारियां की थीं। लेकिन संदिग्धों को जमानत पर छोड़ दिया गया था।

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने यह बताया

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम को वालसॉल के पार्क हॉल इलाके में महिला के सड़क पर संकट में फंसे होने की सूचना मिली। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जनता से मदद के लिए संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया और इसे ‘नस्लीय भेदभाव आधारित हमले में दुष्कर्म’ का मामला बताया। पुलिस जांच की अगुवाई कर रहे जांच अधीक्षक रोनन टायर ने कहा, यह एक युवती (20 वर्षीय) पर बेहद खौफनाक हमला था। हम आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है और हमलावर की प्रोफाइल तैयार कर रही है।

पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से की अपील

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी ने उस समय इलाके में किसी पुरुष को संदिग्ध व्यवहार करते देखा हो तो पुलिस को जानकारी दें। पुलिस ने बताया कि हमलावर करीब तीस साल का श्वेत पुरुष है, जिसके छोटे बाल हैं और उसने हमले के समय गहरे रंग के कपड़े पहने थे।

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि पीड़िता पंजाबी युवती है। कुछ हफ्ते पहले ओल्डबरी क्षेत्र में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ भी नस्लीय भेदभाव आधारित दुष्कर्म का मामला सामने आया था। वालसॉल पुलिस के मुख्य अधीक्षक फिल डॉल्बी ने कहा कि पुलिस का फोकस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी पर है। उन्होंने कहा, वालसॉल एक बहुसांस्कृतिक इलाका है। इस खौफनाक हमले से समुदायों में चिंता है। हम लोगों की बात सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी।

