Gujarat Crime News : राजकोट में सात साल की मासूम के साथ हैवानियत

तीन बच्चों ने पिता ने बलात्कार करने में नाकाम होने पर बच्ची गुप्तांग में लोहे की रॉड डाली, आरोपी गिरफ्तार

Gujarat Crime News (आज समाज), राजकोट : गुजरात के राजकोट जिले के अटकोट पुलिस स्टेशन के इलाके में एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर बीते दिन एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने सात साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की न केवल कोशिश की बल्कि उसके साथ क्रूरता की सभी हदें भी पार कर डाली। उसने बच्ची के गुप्तांग में लोहे की रॉड भी डाल दी। पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद भी तीन बच्चों का बाप है। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बच्ची को घर से उठा ले गया था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची को उस समय किडनैप किया था, जब उसके माता-पिता खेत पर काम कर रहे थे। वह उसे पास की एक सुनसान जगह पर ले गया, उसका मुंह बंद किया और उसके साथ मारपीट की। फिर आरोपी ने कथित तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट्स में एक फीट की लोहे की रॉड डाल दी। उसके माता-पिता जो उसे ढूंढ रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्ची से बहुत खून बह रहा है और वे पास के एक अस्पताल ले गए, जहां से उसे राजकोट रेफर कर दिया गया।

इस तरह आरोपी तक पहुंची पुलिस

अस्पताल के पुलिस को बताने के बाद, मामले की गंभीरता को देखते हुए 10 टीमें बनाई गईं। आस-पास के गांवों और जगहों से सीसीटीवी फुटेज ली गई। इसके बाद पुलिस ने 10 संदिग्ध लोगों की सूची तैयार की। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए राजकोट रूरल के सुपरिटेंडेंट आॅफ पुलिस विजयसिंह गुर्जर ने कहा कि जब यह सनसनीखेज मामला सामने आया तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्रित की। इसके बाद जांच करते हुए हमने 10 लोगों को चुना और एक चाइल्ड काउंसलर, महिला पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों की मदद से पीड़िता को उनकी तस्वीरें दिखाईं। उसने एक व्यक्ति की पहचान की, जिसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई।

पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया जुर्म

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि खेत के पास एक पानी की टंकी के पास लड़की का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। जब वह नाकाम रहा, तो वह गुस्से में आ गया और लड़की को लोहे की रॉड से घायल कर दिया। शुरूआती जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का रहने वाला रामसिंह पिछले दो साल से राजकोट रूरल इलाके में खेत में काम कर रहा था। गुर्जर ने कहा कि वह एक 12 साल की लड़की और दो लड़कों का पिता है।

