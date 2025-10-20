PM Modi News : दिवाली पर स्वदेशी उत्पादों को ही घर लाएं : पीएम

एक्स हैंडल पर लिखा, ‘आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली पर देश के लोगों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनसे विशेष अपील भी की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लोगों से ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पाद खरीदने और एक दूसरे को उपहार देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को परिवर्तित करते हुए देश के लोगों को त्योहारों का उपहार पहले ही दे दिया है। पीएम ने कहा कि आज हर उस वस्तु के दाम पहले की अपेक्षा कम हो चुके हैं जो एक आम आदमी खरीदता है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों की खुशियां पहले से ज्यादा हो बढ़ गई हैं और वे खुलकर त्योहार मना रहे हैं।

पीएम ने एक्स पर ये संदेश दिया

पीएम मोदी ने एक पुरानी तस्वीर को दोबारा पोस्ट करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गर्व का अनुभव करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि आइए, भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो ये स्वदेशी हैं! आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।’

22 सितंबर को की थी जीएसटी दरें संशोधित

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गत माह 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का एलान किया था। नवरात्रि के मौके पर इसे सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया था। सरकार ने कहा था कि त्योहारी सीजन में जनता की मांग और आकांक्षाओं के अनुरूप महंगाई से बड़ी राहत देने के लिए टैक्स की दरों में कटौती का फैसला लिया गया है। दीपावली से दो दिन पहले खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस वार्ता कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर अहम बयान दिए थे।