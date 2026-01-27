Bridal Beauty Tips by Shahnaz Husain: विंटर वेडिंग में ग्लैमरस कैसे दिखें? अपनाएं शहनाज़ हुसैन के ये ब्यूटी और फैशन टिप्स

Bridal Beauty Tips by Shahnaz Husain: सर्दियों का सीजन चल रहा है। सर्दियों में शादी करने से माहौल पहले से ही खुशनुमा हो जाता है। यह ढेर सारी चमक.दमक दिखाने का एक बढ़िया मौका होता है। शादी का दिन हर लड़की के लिए बहुत खास होता है। अपनी शादी के दिन हर दुल्हन स्टाइलिश और खूबसूरत दिखने की चाह रखती है। अगर आप भी शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं और अपनी शादी में भीड़ से हटकर दिखना चाहती हैं तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी।

1. लाइफस्टाइल

शादी से एक महीना पहले अपनी जीवन शैली में सकारात्मक मनोभाव लाएं। इस दौरान हेल्दी डाइट , फल , सब्ज़ियां , निम्बू । नारियल पानी आदि का सेवन करें ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएँ। आप पानी में नींबू के टुकड़े, खीरे के स्लाइस और पुदीना मिलाकर दिन भर थोड़ा.थोड़ा पी सकते हैं।

फलों और सब्ज़ियों के नियमित सेवन से बजन कम करने में मदद मिलती है। खुद को तनाव से मुक्त रखें। सुबह और शाम योग , ध्यान और प्राणायाम पर फोकस करें। धूम्रपान ,मदिरापान, जंक फ़ूड और ऑयली चीज़ों से पूरी तरह परहेज करें / इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और आत्मविश्वास में बढ़ौतरी होगी । पर्याप्त मात्रा में नट्स और बादाम , अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।

इससे त्वचा मुलायम रहेगी । चॉकलेट , केक और मिठाइयों से परहेज करें। इनसे त्वचा में एक्ने की समस्या बढ़ सकती है । कम से कम आठ घण्टे की नियमित नींद लें । सर्दियों के सीजन में आने बाली सब्ज़ियों टमाटर ,पालक , मेथी ,बथुआ और हरी पत्ते दार सब्ज़ियों का जूस पिएं । इससे बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी और आप हल्का महसूस करेंगी।

2. परिधान

आप ठंड के मौसम में भी अपनी शादी के दिन को स्टाइलिश, आरामदायक और यादगार बना सकती हैं। सर्दियों की दुल्हन के लिए मखमल , ब्रोकेड ; भारी सिल्क, साटन और क्रेप जैसे गर्म और आलीशान फ़ैब्रिक्स बेहतरीन होते हैं, जो गर्माहट के साथ शाही लुक देते हैं/ साथ ही स्लीवलेस , वूलन अस्तर और शॉलध्जैकेट से ठंड से बचाव और स्टाइल दोनों मिल जाते हैं, जिससे दुल्हन स्टाइलिश और आरामदायक रह सके।

आप चाहे तो खूबसूरत स्लिवर वर्क ओपन फ्रंट कैप स्टाइल लॉन्ग श्रग को साड़ी या लहंगे के साथ शामिल कर अपनी खूबसूरती को दो गुना कर सकती हैं। कुंदन के काम वाली और खूबसूरत बॉर्डर वाली ओढ़नी लें। अगर आपके सिर पर दुपट्टा है तो फिर आप इसे कंधे पर स्टाइलिश अंदाज में डाल सकती हैं। सर्दियों में सूट ज्यादा आरामदेह और स्टाइलिश होते हैं। आजकल वेलवेट के ऊपर जरदोजी के भारी काम के सूट ट्रेंड में हैं। ब्राइडल बीयर को ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक बनाने के लिए आप एक लम्बी जैकेट भी पहन सकती हैं।

सर्दियों के मौसम मे आप साड़ी, लहंगे या किसी भी आउटफिट के साथ हॉट पिंक फ्लोरल एम्ब्रायडरी लॉन्ग श्रग को शामिल कर सकती हैं। ऐसे लॉन्ग श्रग डिजाइंस आपकी खूबसूरती को बनाने में भी मदद करेंगे।

जॉर्जेट, नेट और शिफॉन जैसे हल्के और पारदर्शी कपड़ों से बचें क्योंकि ये सर्दियों में पर्याप्त गर्माहट नहीं देते हैं। इनकी बजाय वेलवेट या सिल्क के परिधान चुनें

फुल या वन फोर्थ स्लीव्स वाले ब्लाउज न सिर्फ आपको ठंड से बचाएंगे, बल्कि फैशनेबल भी लगेंगे। आप ब्लाउज में वेलवेट, सिल्क या हेवी एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो जो आपको गर्म रखेंगे/ वेलवेट लंहगा और सिल्क लहंगा फिर से चलन में आ गए हैं जो आपको शानदार लुक देंगे। वेडिंग ड्रेस के नीचे वार्मर पहनने से ठंड से बचा जा सकता है। आप गर्म लेगिंग्स या शेपवियर का सलेक्ट कर सकती हैं, जो आपकी बॉडी को शेप में रखने के साथ. साथ ठंड से बचाएगा। सर्दियों की शादी के लिए लहंगे का सही फैब्रिक चुनना बहुत जरूरी है। वेलवेट, सिल्क या हेवी ब्रोकैड जैसे गर्म फैब्रिक ठंड से बचाने में मदद करते हैं और रिच लुक भी देते हैं।

अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो आप खूबसूरत और मैचिंग हैंड वार्मर या ग्लव्स पहन सकती हैं।

लम्बे चूड़ीदार स्लीव जहां बेहतर दिखते हैं बहीं हाथों को भी ढकते हैं जिससे शरीर में गर्माहट रहती है। वेलवेट या मोटे कपड़े के ब्लाउज़ गर्माहट के साथ साथ आकर्षक । आकर्षक लुक भी देते हैं। आप चाहे तो अपनी शादी में इस तरह के खूबसूरत स्लिवर वर्क ओपन फ्रंट कैप स्टाइल लॉन्ग श्रग को साड़ी या लहंगे के साथ शामिल कर अपनी खूबसूरती को दो गुना कर सकती हैं

3. त्वचा

सर्दियों का मौसम शादियों के लिए जितना अनुकूल होता है उतना ही यह दुल्हन की स्किन के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इस दौरान ठंडी और शुष्क हवाएं त्वचा की प्राकृतिक नमी छीन लेती हैं जिससे वह ड्राई, पपड़ीदार , बेजान और खुरदुरी दिखने लगती है।

सर्दियों में दुल्हन की त्वचा की देखभाल के लिए गहन नमी, हाइड्रेशन और सुरक्षा ज़रूरी है/ गुनगुने पानी से नहाएं, एलोवेरा और विटामिन ई जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले गाढ़े मॉइस्चराइज़र और बॉडी बटर का इस्तेमाल करें

इसके साथ-साथ अपनी त्वचा पर एलोवेरा, गुलाब जल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल दिन में कम से कम दो बार करें। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। एस पी एफ 30़ वाला सनस्क्रीन लगाएं/ हल्का स्क्रब करें और शहद.दही के घरेलू फेस मास्क लगाएं।

दुल्हन की त्वचा को निखारने में बुनियादी बातों पर भी ध्यान दें। क्लींजिंगए टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग रूटीन का पूरी तरह से पालन करें। टोनिंग स्टेप को बिल्कुल भी न छोड़ें क्योंकि यह बहुत जरूरी है और रोमछिद्रों को कसने में मदद करता है।

बाहर निकलते समय सूर्य की किरणों से त्वचा की रक्षा के लिए सनस्क्रीन लगाना कतई न भूलें । अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार एक अच्छी सनस्क्रीन खरीदें। बाजार से मिलने बाली केमिकल युक्त सौन्दर्य उत्पादों की बजाय हर्बल उत्पादों पर भरोसा करना बेहतर होगा।

अगर आपकी शुष्क त्वचा है तो रोज़ाना अपने चेहरे पर गुलाबजल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें। इससे की नमी बरकरार रहेगी और साथ ही रंगत में निखार भी आएगा। सोने से पहले नाइट क्रीम या फेस ऑयल लगाएं/ सिल्क का तकिया कवर इस्तेमाल करें और अंत में शादी से 3 महीने पहले से हर महीने फेशियल करवाएं/ आखिरी फेशियल शादी से एक हफ्ता पहले करवाना बेहतर होता है ताकि त्वचा का नैचुरल ग्लो बरकरार रहे/ नए सौन्दर्य उत्पादों के उपयोग से परहेज करें । बहुत गर्म या ठन्डे पानी से नहाने की बजाय गुनगुने पानी से नहाएं । ओवर.एक्सफोलिएशन न करें। मेकअप लगाकर कभी न सोएं।

4. लिपस्टिक

सर्दियों में होंठ आसानी से सूख जाते हैं। इसलिए विटामिन ई, बटर युक्त लिपस्टिक चुनें जिनमें मॉइस्चराइजिंग तत्व हों। आप मैट लिपस्टिक के बजाय मॉइस्चराइजिंग या साटन फिनिश लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप शिमर लिप ग्लॉस भी ट्राई कर सकती है जिससे होंठ और भी आकर्षक लगेंगे ।

लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर से होंठों को डिफाइन करें। इससे लिपस्टिक फैलती नहीं है और होंठ फटे या सूखे नहीं दिखते। ऑक्सब्लड , वाइन , मैरून या डीप रेड जैसे डार्क शेड्स की लिपस्टिक ग्लैमरस लुक देती हैं।

अगर आप सूखे होंठों से परेशान रहती हैं तो ऐसी लिपस्टिक का चयन करें जिसमे बिटामिन ई , शीया बटर , कोको बटर , जैसे मॉइश्चर और हाइड्रेशन बाले इंग्रीडिएंट हों/ ड्राई लिप्स के स्थाई समाधान के लिए दिन में तीन लीटर पानी पियें , होंठ चाटने की आदत छोड़ दें , रात को मोटी लेयर में लिप बटर लगाएं और बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक से बचें।

लेखिका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ हैं और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है।