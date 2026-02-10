BRICS Sherpa Meeting: भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में शुरू हुई ब्रिक्स देशों की पहली शेरपा और सूस-शेरपा बैठक

वैश्विक सहयोग और मानवता की पहल पर होगा मंथन

First Sherpa & Sous-Sherpa Meeting, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों (BRICS countries) की पहली शेरपा (Sherpa) और सूस-शेरपा (Sous-Sherpa) बैठक (meeting) चल रही है। इसमें वैश्विक सहयोग (global cooperation) और मानवता (humanitarian) की पहल पर मंथन होगा।

रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक मीटिंग में विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर डलेला ने भारत की अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखा। उन्होंने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री के लोगों को केंद्र में रखने व मानवता पहल के विजन पर आधारित होकर भारत ब्रिक्स को आगे बढ़ाने की मंशा रखता है।

बेलारूस ने भी की बैठक में शिरकत

बैठक का मुख्य एजेंडा सहयोग, नवाचार, लचीलापन और व सतत विकास के लिए निर्माण हैं। मीटिंग यह पहला मौका जब ब्रिक्स के सहयोगी के तौर पर बेलारूस ने भी इसमें शिरकत की है। भारत में बेलारूस (Belarus) के राजदूत (Ambassador) एम. कास्को (M. Kasko) ने मीटिंग में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन में आयोजकों का धन्यवाद किया और कहा कि इससे पहले सहयोगी राष्ट्र को ऐसी बैठकों में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला।

बेलारूस के राष्ट्रपति का संदेश किया साझा

एम. कास्को ने अपने देश के राष्ट्रपति का संदेश भी बैठक में शेयर किया। राष्ट्रपति के संदेश में कहा गया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का आने वाला वर्ष नई कामयाबियों व उपलब्धियों से भरा होगा और इससे यह संगठन विश्व के सबसे प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंचों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। बेलारूस ने यह भी कहा कि वह वैश्विक समुदाय का एक जिम्मेदार मेंबर है और उसके पास जल व खाद्य सुरक्षा के अलावा तकनीक के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धियां हैं।

