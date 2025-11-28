Punjab Crime News : प्लॉट से बिजली तार हटाने के लिए मांगी रिश्वत, दो काबू

विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जेई और ठेकेदार को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ा

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के चलते भ्रष्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दसूहा जिला होशियारपुर में पीएसपीसीएल के जूनियर इंजीनियर निर्मल सिंह और सरकारी मंजूरशुदा ठेकेदार सतनाम सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शिकायतकर्ता—जो तहसील दसूहा का निवासी और टैक्सी चालक है—के पास गांव में 13 मरले का प्लॉट है, जिसमें से तीन-फेज तारें पड़ोस के कांता पुत्र देसा सिंह की मोटर तक जाती थीं। शिकायतकर्ता ने पीएसपीसीएल सब-डिवीजन दसूहा में आवेदन देकर इन तारों को प्लॉट के एक ओर तब्दील करवाने की मांग की थी।

इस तरह की पीड़ित से रिश्वत की मांग

ब्यूरो के प्रवक्ता ने आगे बताया कि जेई निर्मल सिंह ने साइट सर्वे किया और शिकायतकर्ता से अनुमान तैयार करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की । इसके बाद उसने रिश्वत के 5,000 रुपये और मांग लिए। बाद में जेई निर्मल सिंह और ठेकेदार सतनाम सिंह दोबारा शिकायतकर्ता के घर पहुंचे, जहाँ ठेकेदार ने तारें बदलने के लिए 12,000 रुपये की मांग की। बातचीत के बाद शिकायतकर्ता 10,000 रुपये देने पर तैयार हो गया, जबकि जेई ने पहले मांगे गए बचे 5,000 रुपये भी देने के लिए कहा।

पीड़ित ने फोन कॉल की रिकॉर्ड

हालांकि ठेकेदार ने मंजूरशुदा नक्शे के अनुसार तारें बदल दी थीं, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसी दिन रिश्वत नहीं दी। इसके बाद दोनों आरोपी बार-बार फोन करके रिश्वत की मांग करते रहे। शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली और साक्ष्य के साथ विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क किया। जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो यूनिट जालंधर ने योजना बनाकर दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत विजीलेंस ब्यूरो रेंज जालंधर में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को कल अदालत में पेश किया जाएगा तथा आगे की जांच जारी है।

