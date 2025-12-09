Pollution in India : देश के कई शहरों में सांसों पर संकट

रिपोर्ट में आया सामने, विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के

Pollution in India (आज समाज), नई दिल्ली : वर्तमान में राजधानी दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। यह स्थिति पिछले कई सालों से है। सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यह समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है। बल्कि देश के अन्य 13 शहर भी ऐसे हैं जहां पर सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है।

इन शहरों का भी प्रदूषण से बुरा हाल

रिपोर्ट में यह सामने आया है कि देश की राजधानी में तो प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच ही चुका है लेकिन इसके साथ ही मुंबई, पटना, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम व गाजियाबाद जैसे शहर भी पूरे वर्ष में खतरनाक एक्यूआई श्रेणी में रहते हैं। बर्कले अर्थ व स्टैनफोर्ड एयर क्वालिटी मॉडल के अनुमान के मुताबिक पीएम 2.5 का 22 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहने पर रोज 1 सिगरेट के बराबर स्वास्थ्य-हानि होती है। सर्दियों में जब दिल्ली-एनसीआर का पीएम 2.5 स्तर 300 से 500 के बीच रहता है, तब यह 14 से 23 सिगरेट रोज पीने के बराबर है।

दुनिया में सबसे जहरीली भारत की हवा

संयुक्त पर्यावरण समीक्षा के अनुसार भारत की हवा दुनिया में सबसे जहरीली है, लेकिन उसके राजनीतिक विमर्श में इसका स्थान लगभग शून्य है। लोकसभा और विधानसभाओं में प्रदूषण पर विस्तृत विधायी चर्चा पिछले कई दशकों में उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं हुई। अर्थशास्त्री और पर्यावरण नीति विशेषज्ञ डॉ. राघव चतुवेर्दी का कहना है कि केवल दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाया जाता है और चुनाव संपन्न होते ही यह भुला दिया जाता है।

जिन देशों ने प्रदूषण नियंत्रण को राजनीतिक प्राथमिकता बनाया, वहां की हवा कुछ ही वर्षों में शुद्ध हो गई। अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया इसके उदाहरण हैं, जहां राजनीतिक इच्छाशक्ति ने उद्योगों, ऊर्जा क्षेत्र व परिवहन में कठोर सुधार लागू कर प्रदूषण को आश्चर्यजनक रूप से घटाया। इसके उलट भारत में दशकों से लगातार बिगड़ती हवा के बावजूद न केंद्र और न ही राज्य सरकारों ने इसे वैसी राष्ट्रीय आपात स्थिति माना, जैसी स्थिति आज देश की हवा में दिखती है।

