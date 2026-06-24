Trisha Krishnan Celebrates Thalapathy Vijay Birthday: ब्रेकअप की अफवाहों पर लगा फुल स्टॉप! थलापति विजय के बर्थडे पर तृषा कृष्णन ने लुटाया प्यार

Trisha Krishnan Celebrates Thalapathy Vijay Birthday: हफ्तों से, थलपति विजय और त्रिशा कृष्णन के रिश्ते को लेकर अटकलें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि दोनों स्टार्स के बीच दूरियां आ गई हैं, जब रिपोर्ट्स में बताया गया कि त्रिशा ने विजय को ऑनलाइन अनफॉलो कर दिया है। हालांकि, एक्ट्रेस ने अब एक दिल को छू लेने वाले बर्थडे पोस्ट से सुर्खियां बटोरी हैं, जिससे फैंस बातें करने लगे हैं।

त्रिशा का बर्थडे पोस्ट वायरल

थलपति विजय के बर्थडे के मौके पर, त्रिशा कृष्णन ने दोनों स्टार्स की एक खास तस्वीर शेयर की, जिसने तुरंत सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इस कैंडिड तस्वीर में दोनों के बीच एक गर्मजोशी भरा पल कैद हुआ। जहां विजय अपने बर्थडे केक पर ध्यान दे रहे थे, वहीं त्रिशा उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही थीं, इस बात ने फैंस का ध्यान तुरंत खींच लिया।

यह पोस्ट तेजी से फैन पेजों पर फैल गई, और कई लोगों ने इसे इस बात का साफ संकेत माना कि हाल की अटकलों के बावजूद दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत बना हुआ है।

एक मैसेज जिसने सबका ध्यान खींचा

तस्वीर के साथ, त्रिशा ने विजय के लिए एक दिल को छू लेने वाला बर्थडे नोट लिखा। उन्होंने लिखा कि वह उस इंसान को जन्मदिन की बधाई दे रही हैं जिसने उस खास पल को खास बनाया। इस आसान लेकिन मतलब वाले मैसेज ने तुरंत ऑनलाइन चर्चाओं को हवा दे दी, फैंस ने एक्ट्रेस की इतनी पर्सनल याद शेयर करने के लिए तारीफ़ की। इस पोस्ट पर फैंस के रिएक्शन की भी बाढ़ आ गई, जिनका मानना ​​था कि इससे ब्रेकअप की चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है।

ब्रेकअप की अटकलों पर नए सवाल

हाल के महीनों में, रिपोर्ट्स में कहा गया था कि त्रिशा और विजय के बीच अब अच्छे रिश्ते नहीं हैं, जिससे फैंस के बीच इस पर काफी चर्चा हुई। हालांकि, त्रिशा की लेटेस्ट सोशल मीडिया एक्टिविटी ने कई लोगों को उन दावों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है।

स्टार्स के सपोर्टर्स का कहना है कि बर्थडे ट्रिब्यूट प्यार और आपसी सम्मान दिखाता है, जो इस बात को चुनौती देता है कि दोनों अलग हो गए हैं।

न तो विजय और न ही त्रिशा ने इन अफवाहों पर पब्लिकली कोई कमेंट किया है, लेकिन एक्ट्रेस के लेटेस्ट पोस्ट ने बेशक उनके रिश्ते में दिलचस्पी फिर से जगा दी है।

शादी की अफवाहें सामने आती रहती हैं

मीडिया रिपोर्ट्स में इस जोड़ी को अक्सर एक साथ जोड़ा जाता रहा है, कभी-कभी तो ऐसी अफवाहें भी उड़ती हैं कि शादी की घंटियां बजने वाली हैं।

पिछले कुछ सालों में, उनके रिश्ते को लेकर कई बार अटकलें लगाई गई हैं, खासकर जब भी दोनों स्टार्स को एक साथ देखा गया है या पब्लिकली बातचीत की गई है। हालांकि, दोनों में से किसी भी एक्टर ने ऑफिशियली किसी रोमांटिक रिश्ते या शादी के प्लान को कन्फर्म नहीं किया है। इस वजह से, ऐसी सभी खबरें अनवेरिफाइड हैं।

फैंस ने वायरल मोमेंट का जश्न मनाया

अफवाहों के बावजूद, त्रिशा का बर्थडे पोस्ट ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चित सेलिब्रिटी मोमेंट में से एक बन गया है। फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी, तस्वीर को प्यारा बताया और दोनों स्टार्स के बीच दोस्ती और केमिस्ट्री का जश्न मनाया।

हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल ध्यान खींचते रहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है—त्रिशा कृष्णन की थलपति विजय को बर्थडे विश ने एक बार फिर साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी जोड़ियों में से एक पर पूरी तरह से स्पॉटलाइट डाल दी है।