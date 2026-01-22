ब्रेकअप या सगाई? Tara Sutaria की एक फोटो ने उड़ा दिए होश, फैंस रह गए कंफ्यूज

Tara Sutaria: बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप कॉलम तक, एक्ट्रेस के बारे में लगातार बातें हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से अफवाहें थीं कि तारा का वीर पहारिया से ब्रेकअप हो गया है। हालांकि, एक्ट्रेस द्वारा शेयर की गई एक हालिया फोटो ने पूरी कहानी बदल दी है और फैंस को हैरान कर दिया है।

तारा ने नई फोटो शेयर की

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

तारा सुतारिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक लेटेस्ट तस्वीर पोस्ट की, और तेज नज़र वाले फैंस ने तुरंत उनकी रिंग फिंगर में एक बड़ी हीरे की अंगूठी देखी। चमकदार अंगूठी ने तुरंत सबका ध्यान खींचा। स्थिति को और भी दिलचस्प बनाने वाली बात थी पोस्ट का समय – ठीक उसी समय जब वीर पहारिया के साथ ब्रेकअप की अफवाहें अपने चरम पर थीं। फोटो देखने के बाद, फैंस अब पहले से कहीं ज़्यादा कन्फ्यूज हैं।

फैंस सवालों से भर गए

इस तस्वीर ने ऑनलाइन अटकलों की लहर पैदा कर दी है। कुछ फैंस का मानना ​​है कि तारा और वीर ने शायद चुपके से सगाई कर ली है, जबकि दूसरों को लगता है कि कपल जानबूझकर फैंस को गुमराह कर रहा है। कुछ यूजर्स को लगता है कि दोनों अभी भी साथ हैं, जबकि कई लोगों का मानना ​​है कि असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। चूंकि न तो तारा और न ही वीर ने ब्रेकअप की अफवाहों पर कोई रिएक्शन दिया है, इसलिए रहस्य बना हुआ है।

एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल हुआ

यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिन पहले, तारा सुतारिया और वीर पहारिया को एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में देखा गया था। इवेंट के दौरान, तारा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई। क्लिप में, तारा को एपी ढिल्लों के काफी करीब देखा गया, जिसने कई फैंस को हैरान कर दिया। इस वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं, खासकर वीर के फैंस की तरफ से, जिन्होंने ऑनलाइन अपनी नाराजगी जाहिर की।

क्या तारा और वीर का ब्रेकअप हो गया?

वीडियो वायरल होने के बाद, तारा और वीर के ब्रेकअप की अफवाहों को और हवा मिली। आग में घी डालने का काम यह हुआ कि बाद में दोनों को अलग-अलग देखा गया, जिससे उनके ब्रेकअप की अटकलें और मजबूत हो गईं। फिलहाल, फैंस तारा या वीर में से किसी एक के ऑफिशियल बयान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह तो वक्त ही बताएगा कि यह ब्रेकअप है, सगाई है, या बॉलीवुड के पसंदीदा मिस्ट्री कपल के बारे में सिर्फ एक और अफवाह है।

