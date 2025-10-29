Brazil-America Trade Deal : ब्राजील और अमेरिका जल्द करेंगे व्यापार समझौता

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जल्द समझौता करने की गारंटी

Brazil-America Trade Deal (आज समाज), बिजनेस डेस्क : दूसरी बार अमेरिका के राष्टÑपति का पद संभालने के बाद राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी को लागू किया। इस नई नीति के लागू होते ही विश्व के कई देशों के खिलाफ अमेरिका ने उच्च टैरिफ दरें लागू कीं। जिन देशों को उच्च टैरिफ दरों के अंतर्गत रखा गया ब्राजील भी उनमें से एक था।

ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में ब्राजील पर लगने वाले 10 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप ने इस फैसले को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोलसोनारो के खिलाफ चल रही कथित विज हंट से जोड़ा था। जिसके बाद ब्राजील के राष्टÑपति ने देश को अमेरिकी टैरिफ से बचाने के लिए कई वित्तीय सुधारों की घोषणा की थी। जिससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ सका।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने कहा है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान उन्हें दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति का भरोसा मिला है। लूला ने बताया कि ट्रंप ने उन्हें गारंटी दी है कि अमेरिका और ब्राजील जल्द ही इस समझौते को अंतिम रूप देंगे। इसके साथ ही ब्राजील अमेरिका के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हो गया है। ज्ञात रहे कि इससे पहले अगस्त में ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी के फैसले पर लूला ने गलत कहा था। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किसी भी मुद्दा पर चार्चा करने को तैयार हैं और अमेरिका की हर तरह से मदद करने को भी तैयार हैं।

दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था

लूला ने कहा कि मैंने ट्रंप से कहा कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके लगभग सभी पड़ोसी दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं। ऐसे में अमेरिका को उसकी आर्थिक अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह ब्राजील से क्या अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने बैठक में यह बिंदु भी उठाया कि ब्राजील कई अन्य देशों के विपरीत, आमतौर पर अमेरिका के साथ वार्षिक व्यापार घाटे में रहता है और यह बात सहयोग बढ़ाने के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए।

