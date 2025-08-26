Brass, copper, bronze utensils and cash stolen : दुकान की ताले काट कर पीतल, तांबे , कांसे के बर्तन और नगदी चोरी

दुकान खोलने आया उसे चोरी के बारे में पता चला,

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क ) जीरकपुर। ढकोली रेलवे फाटक के नजदीक स्थित दुकान की ताले काट कर पीतल, तांबे , कांसे के बर्तन और नगदी चोरी होने का मामला सामने आया है। दुकानदार सुबह जब दुकान खोलने आया था उसे चोरी के बारे में पता चला, जिसके बाद मामले की शिकायत ढकोली पुलिस को दी गई। जय अम्बे डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक वेद प्रकाश का कहना है कि वे रोज के तरफ अपनी दुकान को ताला लगाकर अपने घर गए थे, अगली सुबह जब आया तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और अंदर पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन गायब थे इसके अलावा दुकान के गल्ले और मंदिर में रखी नगदी गायब थी। वेदप्रकाश अनुसार उसकी दुकान से चोर लाखों का सामान चोरी करके ले गए।

वेद प्रकाश ने बताया कि नजदीक लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि बीती रात करीब डेढ़ बजे दो चोर दुकान का ताला काटते दिखाई दे रहे है। दोनों ने चादर ओढ़ रखी है, दोनों पहले ताला तोड़ने की कोशिश करते है जब ताला नहीं टूटते उसके बाद कटर से ताला काट दिया। चोरों ने बड़ी आराम से चोरी की और फरार हो गए। जबकि इस सड़क पर सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है उसके बावजूद चोरी हो गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके का दौरा किया और जाँच शुरू कर दी।

