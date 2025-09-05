Fake Gold Collateral : नकली सोना गिरवी रख गबन करने के मामले में आरोपी ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क )चरखी दादरी। चरखी दादरी पुलिस ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड चरखी दादरी में ग्राहकों से मिलीभगत करके नकली सोना गिरवी रखवाकर 39,20,728 रुपये का गबन करने के मामले में आरोपी ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 23.04.2025 को रोहतक रोड़ चरखी दादरी पर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एरिया मैनेजर पंकज कुमार ने पुलिस को ब्रांच में मैनेजर व कर्मचारियों और ग्राहकों द्वारा सोने की हेराफेरी और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने बारे शिकायत दी थी । जिसमें उसने बताया कि शाखा के कर्मचारियों ने ग्राहकों के साथ मिलीभगत करके नकली सोना गिरवी रखा और 39,20,728 का लोन लिया। 26 मार्च को जब लेखा परीक्षक ने शाखा का ऑडिट किया तब उन्हें पता चला कि कंपनी को कुल 39,20,728 रुपये का नुकसान हुआ है और गबन के बारे में पता चला ।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी

आरोपियों ने जानबूझकर नकली सोना गिरवी रखा जबकि उन्हें कंपनी के मानदंडों के अनुसार सोने के आभूषणों की शुद्धता की उचित रूप से जाँच करनी थी। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने सोने का उचित मूल्यांकन न करके जानबूझकर नकली सोना गिरवी रखा और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कंपनी के धन का अपने निजी इस्तेमाल के लिए दुरुपयोग किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी।

पुलिस ने गिरवी रखा नकली सोना कब्जे में ले लिया। आरोपियों के पते-ठिकानों पर काफी बार रेड की। 1 अगस्त को आरोपी सुमित निवासी महमूदपुर माजरा जिला झज्जर से पुलिस ने पुछताछ की लेकिन आरोपी की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत होने के कारण छोड़ दिया गया।आरोपी ब्रांच मैनेजर विजय निवासी बलराज नगर, गोहाना सोनीपत जो मुकदमा नंबर 83/2025 थाना शहर दादरी में पुलिस रिमांड था। जिसको वीरवार को कोर्ट में पेश करने पर प्रोडेक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है।

