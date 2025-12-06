Entertainment Desk: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर की बॉक्स आफिस ओपनिंग (Box office opening) ने सबको हैरान कर दिया है। ओपनिंग डे पर ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। पहले दिन फिल्म की कमाई 18-20 करोड़ की रेंज में होने का अंदाजा था, लेकिन इसने ओपनिंग डे पर भारत में 27 करोड़ की शानदार शुरुआत करके ‘तेरे इश्क में’ सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

मुंबई के कई थिएटरों ने बढ़ाए शो

मुंबई के कई थिएटरों ने शुक्रवार शाम तक ही आधी रात के बाद और सुबह-सुबह के शो बढ़ा दिए थे। चकाला के पीवीआर संगम में धुरंधर का अलसुबह 1 बजकर 50 मिनट का शो है, जबकि इरोज में IMAX वर्जन का सुबह 6 बजे का शो है। इसी तरह, पीवीआर सिटी मॉल और मूवीमैक्स सायन में भी सुबह-सुबह के शो हैं, जबकि मेट्रो आईनोएक्स (INOX) में लसुबह 1 बजकर 30 मिनट का शो है।

कुछ थिएटरों में नॉन-स्टॉप चल रही फिल्म

मुंबई के कुछ थिएटर ऐसे भी हैं जहां फिल्म पूरे दिन चल रही है। भायंदर के मैक्सस सिनेमा में देर रात/सुबह-सुबह के समय में अपनी स्क्रीन पर 8 शो हैं, जिसमें फिल्म लगभग नॉन-स्टॉप चल रही है। बोरीवली मैक्सस में भी इसी टाइम पीरियड में छह शो हैं।

2025 में हिंदी फिल्मों के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक

आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी ‘धुरंधर’ के ओपनिंग डे पर 27 करोड़ नेट कलेक्शन से यह फिल्म 2025 में हिंदी फिल्मों के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बन गई, जो सिर्फ़ छावा के 31 करोड़ के बाद दूसरे नंबर पर है। 14 करोड़ के कम एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बाद फिल्म के कलेक्शन को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ने बढ़ाया। ब्लॉक बुकिंग के ज़रिए आंकड़ों में हेरफेर की भी कुछ बिना सबूत वाली रिपोर्ट्स आई हैं।

सच्ची घटनाओं पर आधारित है धुरंधर’

‘धुरंधर’ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान में सेट है और इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी हैं। रणवीर फिल्म में एक भारतीय जासूस का रोल निभा रहे हैं जो लयारी के गैंग्स को खत्म करता है।

