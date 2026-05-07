Box Office Clash: 13वें दिन भी करोड़ों में खेल रही Michael, Bhooth Bangla ने पार किया बड़ा आंकड़ा

Box Office Clash: बॉक्स ऑफिस की लड़ाई और भी रोमांचक होती जा रही है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग फिल्में थिएटर में छाई हुई हैं। जहां चर्चित माइकल सिनेमाघरों में अपनी ज़बरदस्त कमाई से दर्शकों को इम्प्रेस कर रही है, वहीं भूत बांग्ला भी अपनी एंटरटेनिंग हॉरर-कॉमेडी अपील से टिकट खिड़कियों पर जादू चला रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशहूर पॉप आइकन माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर बनी इस बायोग्राफिकल ड्रामा ने रिलीज़ के 13 दिन बाद भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी है। खबर है कि फिल्म ने 13वें दिन लगभग ₹1.60 करोड़ कमाए, और थिएटर ऑक्यूपेंसी लगभग 8 परसेंट पर स्थिर रही। देश भर में 1,400 से ज़्यादा शो चलने के साथ, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब लगभग ₹42.75 करोड़ हो गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹51 करोड़ से ज़्यादा है।

फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक जाफर जैक्सन की परफॉर्मेंस रही है, जो स्क्रीन पर माइकल जैक्सन का रोल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जाफर असल ज़िंदगी में किंग ऑफ़ पॉप के भतीजे हैं, और सोशल मीडिया पर फैंस उनके डांस मूव्स, स्क्रीन प्रेजेंस और ग्लोबल म्यूजिक लेजेंड से उनकी अनोखी समानता की तारीफ़ कर रहे हैं।

दूसरी ओर, अक्षय कुमार स्टारर भूत बांग्ला सिनेमाघरों में 20 दिन बाद भी अपनी सफल थिएटर रन जारी रखे हुए है। इस हॉरर-कॉमेडी ने 20वें दिन लगभग ₹1.75 करोड़ कमाए और हिंदी मार्केट में लगभग 11 परसेंट की ऑक्यूपेंसी बनाए रखी। देश भर में 4,500 से ज़्यादा शो चलने के साथ, यह फिल्म इस सीज़न की सबसे सफल एंटरटेनर फिल्मों में से एक बन गई है।

खबर है कि फिल्म ने अब तक भारत में लगभग ₹148.25 करोड़ कमाए हैं, जबकि इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹232 करोड़ का शानदार आंकड़ा पार कर गया है। दर्शकों को फिल्म का कॉमेडी, हॉरर और क्लासिक अक्षय कुमार-स्टाइल एंटरटेनमेंट का मिक्स खास तौर पर पसंद आया है। अक्षय कुमार के साथ, फिल्म में वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल और मिथिला पालकर भी अहम रोल में हैं। उनकी परफॉर्मेंस और कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों से काफी तारीफ मिली है।

दोनों फिल्मों ने अपने-अपने जॉनर में अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर अभी म्यूजिकल नॉस्टैल्जिया और डरावने एंटरटेनमेंट दोनों के लिए जगह है।