4th T-20 Ind vs Aus : आज सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी-20 मैच आज

4th T-20 Ind vs Aus (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही मौजूदा टी-20 सीरीज का चौथा और अहम मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच 1.45 मिनट पर शुरू होगा। ज्ञात रहे कि दोनों टीमें इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। दूसरा मैच मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जीता था जबकि तीसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। आज के मैच में जो भी टीम जीत हासिल करेगी वह सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर लेगी। क्योंकि इसके बाद केवल एक मैच ही शेष बचा है।

ग्लेन मैक्सवेल कर सकते हैं वापसी

आज का मैच गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 1.45 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस दोपहर 1.15 बजे होगा। भारत ने कुलदीप यादव और ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर ट्रैविस हेड को स्क्वॉड से रिलीज कर दिया है। आॅलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इंजरी से उभरने के बाद आज मैदान पर वापसी कर सकते हैं। वहीं मैथ्यू शॉर्ट को हेड की जगह ओपनिंग का मौका मिलने की संभावना है।

भारत का पलड़ा रहा है भारी

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अब तक 35 टी-20 खेले गए। 21 में भारत और महज 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। ऑस्ट्रेलिया में दोनों ने 15 मैच खेले, 8 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। कंगारू टीम अपने होमग्राउंड पर कभी भारत को टी-20 सीरीज नहीं हरा पाई। दोनों के बीच यहां 2 सीरीज ड्रॉ रहीं, वहीं 2 सीरीज भारत ने जीती हैं।

100 विकेट का आंकड़ा हासिल कर सकते हैं बुमराह

जसप्रीत बुमराह टी-20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने से महज 2 विकेट दूर हैं। उनके नाम 78 मुकाबलों में 98 विकेट हैं। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह 104 विकेट के साथ भारत के टॉप विकेट टेकर हैं। बुमराह दूसरे नंबर पर हैं। गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल स्टेडियम में अब तक 2 ही टी-20 मैच खेले गए। 1 में पहले बैटिंग और 1 में बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को जीत मिली। ऑस्ट्रेलिया ने यहां 1 मैच जीता है और 1 ही गंवाया है। टीम इंडिया यहां पहली बार कोई टी-20 मुकाबला खेलेगी। यहां का हाईएस्ट स्कोर 146 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था।

भारत की संभावित टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

ये हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशस, नाथन एलिस, मार्कस स्टोयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, जैवियर बार्टलेट, और मैथ्यू कुह्नेमन।

ये भी पढ़ें : 1st Test IND vs SA : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान