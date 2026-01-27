Border 3 Worldwide Box Office: सनी देओल की फिल्म का जलवा, 4 दिन में उड़ाए रिकॉर्ड्स

Border 3 Worldwide Box Office: सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर ‘बॉर्डर 2’ ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई यह बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा अपनी पहली एक्सटेंडेड वीकेंड सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

दमदार ओपनिंग और गणतंत्र दिवस पर ज़बरदस्त उछाल के साथ, बॉर्डर 2 ने न सिर्फ़ घरेलू बाज़ार में दबदबा बनाया है, बल्कि सिर्फ़ चार दिनों में दुनिया भर में प्रतिष्ठित डबल-सेंचुरी का आंकड़ा भी पार कर लिया है।

आइए फ़िल्म के भारत और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर विस्तार से नज़र डालते हैं।

बॉर्डर 2 इंडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल की देशभक्ति फ़िल्म ने ज़बरदस्त ओपनिंग की और वीकेंड में शानदार ग्रोथ दिखाई:

दिन 1: ₹30 करोड़

दिन 2: ₹36.5 करोड़

दिन 3: ₹54.5 करोड़

दिन 4 (गणतंत्र दिवस): ₹59 करोड़

गणतंत्र दिवस की बड़ी छुट्टी के कारण, बॉर्डर 2 ने चौथे दिन अपना अब तक का सबसे ज़्यादा सिंगल-डे कलेक्शन दर्ज किया। फ़िल्म ने अब सिर्फ़ चार दिनों में भारत में ₹180 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है।

बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

यह वॉर ड्रामा इंटरनेशनल लेवल पर भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मज़बूत ओवरसीज़ कलेक्शन के दम पर, बॉर्डर 2 आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में ₹200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है।

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹212.4 करोड़

ओवरसीज़ कलेक्शन: ₹27 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹239.4 करोड़

इसके साथ ही, बॉर्डर 2 इस साल की सबसे बड़ी भारतीय ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में से एक बनकर उभरी है, जिसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है।

बॉक्स ऑफिस सारांश

इंडिया नेट कलेक्शन: ₹180 करोड़

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹212.4 करोड़

ओवरसीज़ कलेक्शन: ₹27 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹239.4 करोड़

बॉर्डर 3 को हरी झंडी मिली

बॉर्डर 2 की ज़बरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त – ‘बॉर्डर 3’ को लॉक कर दिया है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि तीसरा भाग जल्द ही आने वाला है। बॉर्डर 2 के बारे में

बॉर्डर 2 में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह वॉर ड्रामा अनुराग सिन्हा द्वारा निर्देशित और निधि दत्ता, जे.पी. दत्ता, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा निर्मित है।

मजबूत वर्ड ऑफ माउथ, देशभक्ति की भावना और ज़बरदस्त अपील के साथ, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखे हुए है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग