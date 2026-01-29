Border 2 Worldwide Collection: सीमा पार भी बजा सनी देओल का डंका! बॉर्डर 2 की 6 दिन की कमाई ने किया हैरान

Border 2 Worldwide Collection: जे.पी. दत्ता की मशहूर वॉर फिल्म बॉर्डर का बहुप्रतीक्षित सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुआ है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 अपनी कहानी को लोंगेवाला की लड़ाई से कहीं आगे ले जाती है और 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना, सेना और नौसेना की संयुक्त ताकत को दिखाती है। निधि दत्ता के सह-निर्माता के तौर पर साथ देने से, फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लिया है।

ठीक ओरिजिनल बॉर्डर की तरह, जो एक कल्ट क्लासिक बन गई थी, बॉर्डर 2 भी सिनेमाघरों में भारी भीड़ खींचने में कामयाब रही है। अपने ओपनिंग वीकेंड से लेकर गणतंत्र दिवस की छुट्टी तक, फिल्म ने न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी हाउसफुल शो देखे।

बॉर्डर 2 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

एक शानदार उपलब्धि में, बॉर्डर 2 ने रिलीज़ के सिर्फ छह दिनों में अपना पूरा बजट वसूल कर लिया है। फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग ₹300 करोड़ तक पहुंच गया है।

Sacnilk के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने छह दिनों में विदेशी बाजारों से लगभग ₹37 करोड़ कमाए। इससे कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग ₹292.1 करोड़ हो जाता है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बाद अंतिम आंकड़ा थोड़ा अलग हो सकता है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन

सनी देओल की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और देशभक्ति के जोश ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की है। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹213 करोड़ कमाए हैं। पहले छह दिनों में, बुधवार को सबसे कम कमाई हुई, फिर भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया।

बॉर्डर 2 दिन-वार भारत कलेक्शन

दिन 1: ₹30 करोड़

दिन 2: ₹36.5 करोड़

दिन 3: ₹54.5 करोड़

दिन 4: ₹59 करोड़

दिन 5: ₹20 करोड़

दिन 6: ₹13 करोड़

कुल भारत कलेक्शन: ₹213 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹292.1 करोड़

अनुमानित बजट: ₹275 करोड़

बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 में सनी देओल एक दमदार नए अवतार में वापसी कर रहे हैं। फिल्म में अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी अहम भूमिकाओं में हैं। मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और परमवीर चीमा की सपोर्टिंग परफॉर्मेंस इस बड़े पैमाने की वॉर एपिक में इमोशनल गहराई जोड़ती हैं। अपनी ज़बरदस्त रफ़्तार के साथ, बॉर्डर 2 दुनिया भर में ₹300 करोड़ कमाने वाली फिल्मों के एलीट क्लब में शामिल होने की राह पर है।

