Border 2: जनवरी 2026 में रिलीज होगी ‘बॉर्डर 2’

अपनी फौज के साथ बड़ा धमाका कराने की तैयारी में सन्नी देओल

Border 2, (आज समाज), मुंबई: सनी देओल के खाते में पहले ही कई बड़ी फिल्में हैं। जिनमें से कुछ का काम कंप्लीट कर चुके हैं। जबकि कुछ फिल्मों पर अब भी कोई अपडेट नहीं है। साल 2025 में उनकी फिल्म जाट रिलीज हुई थी। जिसको लेकर खूब बज था, लेकिन बॉक्स आॅफिस कमाई के मामले में उतना कारोबार नहीं कर पाई। अगले साल यानी 2026 की शुरूआत में एक्टर की वापसी हो रही है।

‘बॉर्डर 2’ अगले साल 23 जनवरी, 2026 को रिलीज होने जा रही है। जल्द ही मेकर्स प्रमोशंस शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले फिल्म का टीजर आने वाला है। जिसका डेट और टाइम मेकर्स ने बता दिया है। नए पोस्टर को देख लोगों का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है।

वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी आएंगे नजर

सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ की टीम को भी वो ही लीड कर रहे हैं। लेकिन इस बार पुराना वाला कोई भी एक्टर साथ नहीं होगा। जबकि नए फौजी दिख रहे हैं। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अपने-अपने धांसू लुक में दिखाई दे रहे हैं। तीनों के फिल्म से फर्स्ट लुक भी सामने आ गए हैं। चारों का पहली बार साथ में कोई पोस्टर आया है, जिसे पसंद किया जा रहा है। जानिए मेकर्स ने क्या अपडेट सबको दे दिया है।

16 दिसंबर को आएगा टीजर

हाल ही में टी सीरीज वालों ने एक पोस्टर शेयर किया। जिसमें लिखा था कि विजय दिवस का जोश, 1971 की जीत की याद, और साल का सबसे ग्रैंड टीजर लॉन्च एक साथ। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी का टीजर 16 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे आएगा। नए पोस्टर में सबसे आगे सनी देओल हैं, फिर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आखिर में अहान शेट्टी।

सबके चेहरों पर चोट के निशान हैं, पर आंखों में जंग जीतने का जज्बा लिए दिख रहे हैं। यूं तो पहले ही कंफर्म किया जा चुका था कि फिल्म का टीजर 16 दिसंबर को ही लाया जाएगा। जिसके बाद ट्रेलर की तैयारी की जाएगी।

बॉर्डर ने की थी 66 करोड़ से अधिक की कमाई

साल 1997, जब बॉर्डर रिलीज हुई। जेपी दत्ता ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पर बेस्ड है। जिसमें सनी देओल के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी और कुलभूषण खरबंदा ने काम किया था। फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने 66 करोड़ से भी ज्यादा कमा लिए थे। बॉक्स आॅफिस पर फिल्म ने खूब पैसे छापे थे।