Border 2 Trailer: सनी देओल की ललकार से कांपा दुश्मन, ट्रेलर देख उछल पड़ा जोश

Border 2 Trailer: आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ! फैंस बॉर्डर 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और अब मेकर्स ने इसे ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है। सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर यह देशभक्ति वाली वॉर ड्रामा पहले से ही ज़बरदस्त चर्चा में है।

बस एक दिन पहले ही यह कन्फर्म हुआ था कि ट्रेलर 15 जनवरी को रिलीज़ होगा, और सनी देओल ने खुद एक पोस्ट शेयर करके इसकी पुष्टि की थी। अब, बॉर्डर 2 का दमदार और इमोशनल ट्रेलर रिलीज़ हो गया है, और यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आइए इस पर करीब से नज़र डालते हैं।

बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज़

ऐसी अफवाहें थीं कि पेंडिंग काम की वजह से ट्रेलर में देरी हो सकती है, लेकिन सनी देओल की पोस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। ट्रेलर अब मेकर्स द्वारा ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है और यह पहले से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्रोडक्शन हाउस टी-सीरीज़ ने ट्रेलर को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। वीडियो में, सनी देओल को फतेह सिंह कलेर के दमदार अवतार में देखा जा सकता है,

जो भारतीय सेना के मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर से प्रेरित है। उनके इंटेंस एक्सप्रेशंस, दमदार डायलॉग डिलीवरी और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस एक बार फिर साबित करते हैं कि वह देशभक्ति सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा क्यों हैं। एक्टर्स वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी अपनी-अपनी भूमिकाओं में ज़बरदस्त छाप छोड़ते हैं, और वॉर की कहानी में गहराई और भावनाएं जोड़ते हैं।

कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित

बॉर्डर 2 भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो सीमावर्ती इलाकों में 13 दिनों तक चला था और भारत की शानदार जीत के साथ खत्म हुआ था। यह फिल्म उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और वीरता को दिखाती है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह फिल्म जे.पी. दत्ता की 1997 की आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, और यह ज़्यादा भावनाओं, एक्शन और देशभक्ति के साथ इस विरासत को आगे बढ़ाने का वादा करती है।

बॉर्डर 2 कब रिलीज़ होगी?

धमाकेदार ट्रेलर के बाद, सिनेमा प्रेमियों में उत्साह एक नए लेवल पर पहुंच गया है। मेकर्स ने गणतंत्र दिवस वीकेंड को ध्यान में रखते हुए फिल्म को 23 जनवरी को रिलीज़ करने का फैसला किया है। बॉर्डर 2 दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई करेगी। सनी देओल के दमदार डायलॉग्स, ज़बरदस्त वॉर सीन्स और इमोशनल कहानी के साथ, बॉर्डर 2 बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

