Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 की रिकॉर्डतोड़ दहाड़, बॉक्स ऑफिस पर बनी नंबर-1 वॉर फिल्म

Border 2 Box Office Collection: अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी वॉर एक्शन ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स फिर से लिख रही है। जे. पी. दत्ता के डायरेक्शन में बनी आइकॉनिक ओरिजिनल फिल्म की तरह ही, बॉर्डर 2 ने भी दर्शकों के दिलों को छू लिया है। सिर्फ़ नौ दिनों में, फिल्म ने कई बड़ी वॉर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, और भारतीय सिनेमा में एक नया मील का पत्थर बनाया है।

23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई बॉर्डर 2 को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने पहले दिन ही ज़बरदस्त कमाई की और पहले हफ़्ते में ही शानदार आंकड़े जुटाए। जहाँ इसने भारत में डबल सेंचुरी का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं इसकी दुनिया भर की कमाई और भी ज़्यादा हो गई है, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई है।

बॉर्डर 2 बनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वॉर फिल्म

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 2 ने दुनिया भर में ₹344 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है, और बॉक्स ऑफिस पर कई आइकॉनिक वॉर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। ट्रिपल सेंचुरी के आंकड़े के साथ, यह फिल्म आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वॉर फिल्म बन गई है।

बॉर्डर 2 ने इन वॉर फिल्मों को पीछे छोड़ा

यहां उन 10 वॉर फिल्मों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें बॉर्डर 2 ने कुल कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है:

बॉर्डर – ₹3.7 करोड़

लक्ष्य – ₹40 करोड़

LOC: कारगिल – ₹29.76 करोड़

पलटन – ₹10.22 करोड़

इक्कीस – ₹41.65 करोड़

120 बहादुर – ₹24 करोड़

उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक – ₹342 करोड़

केसरी – ₹207 करोड़

सैम बहादुर – ₹128 करोड़

फाइटर – ₹344 करोड़

बॉर्डर 2 का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। अकेले शनिवार को ही फिल्म ने ₹17 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की,

जिससे इसका भारत में नेट कलेक्शन ₹252 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित, बॉर्डर 2 में देशभक्ति, भावनाएं और ज़बरदस्त एक्शन का मेल है—जो इसे न सिर्फ़ एक कमर्शियल कामयाबी बनाता है, बल्कि हाल के समय की सबसे असरदार वॉर फ़िल्मों में से एक भी बनाता है।

