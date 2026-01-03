Border 2: एयरपोर्ट से फ्लाइट तक छाया बॉर्डर 2 का क्रेज, वरुण–अहान का वीडियो हुआ वायरल

Mohit Saini
Border 2: बॉर्डर 2 का बहुप्रतीक्षित गाना ‘संदेशे आते हैं’ आखिरकार रिलीज़ हो गया है और इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया है। रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों के भीतर, गाने को YouTube पर 1.4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले, जिससे यह साबित होता है कि इसका दिल को छू लेने वाला देशभक्ति का जज़्बा आज भी पहले की तरह ही लोगों के दिलों में गूंजता है।

टीम बॉर्डर 2 जैसलमेर पहुंची

 

भव्य गाने के लॉन्च से पहले, बॉर्डर 2 की टीम जैसलमेर, खासकर ऐतिहासिक लोंगेवाला-तनोट इलाके में गई। इस यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें फिल्म के सितारे फैंस का गर्मजोशी से स्वागत करते और दिल छू लेने वाले पल शेयर करते दिख रहे हैं।
मुंबई एयरपोर्ट पर, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिग्गज सिंगर सोनू निगम, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और प्रोड्यूसर निधि दत्ता को इस खास इवेंट के लिए जाते हुए देखा गया। एयरपोर्ट और फ्लाइट के अंदर के पैपराज़ी द्वारा कैप्चर किए गए क्लिप्स को ऑनलाइन ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है।

स्टाइल और स्टारडम का संगम

वायरल विज़ुअल्स में, अहान शेट्टी बेज हाई-नेक स्वेटर और सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश लग रहे हैं, जबकि वरुण धवन ब्राउन टी-शर्ट और कॉफी-ब्राउन लेदर जैकेट में कैज़ुअल लेकिन शार्प लुक में हैं। फैंस ने कमेंट्स में “स्टाइल ऑन पॉइंट,” “वाह,” और “बॉर्डर 2 के लिए बहुत उत्साहित हूं” जैसी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी।

एक शक्तिशाली म्यूज़िकल पुनरुद्धार

संदेशे आते हैं के टीज़र ने पहले ही उत्सुकता बढ़ा दी थी, और पूरा गाना उम्मीदों पर खरा उतरा है। इस नए वर्ज़न में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज़ें हैं। म्यूज़िक को मिथुन ने फिर से तैयार किया है, जबकि मनोज मुंतशिर शुक्ला के नए बोल जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए मूल शब्दों की विरासत को सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाते हैं।

विरासत को श्रद्धांजलि

गाने की रिलीज़ से पहले, प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें इस ट्रैक को अपने पिता जे. पी. दत्ता की विरासत को श्रद्धांजलि बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गाने की आत्मा वैसी ही है, जिसमें सैनिकों और उनके परिवारों के जीवन को दर्शाने के लिए नई कहानियाँ जोड़ी गई हैं। भावनाओं की लहर वापस लौटी
‘संदेशे आते हैं’ को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलने से यह साफ़ है कि बॉर्डर 2 ने देशभक्ति और भावनाओं की उसी लहर को फिर से जगा दिया है जिसने कभी ओरिजिनल फ़िल्म को पहचान दी थी। गाने की सफलता ने फ़िल्म के लिए एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है – जो एक बार फिर एक पावरफुल, दिल को छू लेने वाले सिनेमाई अनुभव का वादा करती है।