Border 2 Box Office Day 5: बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कहर! पांचवें दिन भी ताबड़तोड़ कमाई

Border 2 Box Office Day 5: बॉलीवुड की वॉर-एक्शन फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस का इतिहास फिर से लिख रही है। रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग वीकेंड के बाद, फिल्म ने पांचवें दिन भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, और छावा, गदर 2 और धुरंधर जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

हफ़्ते का दिन होने के बावजूद, बॉर्डर 2 का कलेक्शन अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे रहा। यहाँ फिल्म की पांचवें दिन की कमाई, ऑक्यूपेंसी और कुल बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी दी गई है।

बॉर्डर 2 दिन-वार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने ज़बरदस्त कमाई के साथ शुरुआत की और पहले चार दिनों में लगातार ग्रोथ देखी।

दिन 1 (शुक्रवार): ₹30 करोड़

दिन 2 (शनिवार): ₹36.5 करोड़ (21.67% ग्रोथ)

दिन 3 (रविवार): ₹54.5 करोड़ (49.32% की बढ़ोतरी – रिकॉर्ड तोड़)

दिन 4 (सोमवार – गणतंत्र दिवस): ₹59 करोड़ (8.26% ग्रोथ)

इसके साथ, बॉर्डर 2 ने बॉलीवुड के इतिहास में पहले सोमवार को सबसे ज़्यादा कलेक्शन दर्ज किया, जिसने इन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया:

टाइगर 3 – ₹58 करोड़

पुष्पा 2 – ₹46.4 करोड़

बाहुबली 2 – ₹40.25 करोड़

एनिमल – ₹40.06 करोड़

गदर 2 – ₹38.7 करोड़

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस दिन 5 कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 2 ने मंगलवार (दिन 5) को ₹19.50 करोड़ कमाए। इसके साथ, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अब ₹196.50 करोड़ हो गया है, जिससे यह पहले हफ़्ते में ही ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार करने की राह पर मज़बूती से आगे बढ़ रही है।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस सारांश (भारत नेट)

दिन कलेक्शन

दिन 1 ₹30 करोड़

दिन 2 ₹36.5 करोड़

दिन 3 ₹54.5 करोड़

दिन 4 ₹59 करोड़

दिन 5 ₹19.50 करोड़

कुल ₹196.50 करोड़

बॉर्डर 2 दिन 5 ऑक्यूपेंसी

मंगलवार को, फिल्म ने मॉर्निंग शो में 11.21% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। जैसा कि कामकाजी दिन के लिए उम्मीद थी, यह पहले चार दिनों की तुलना में कम था, फिर भी ब्लॉकबस्टर मोमेंटम बनाए रखने के लिए काफी मजबूत था।

बॉर्डर 2 ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है

मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने X (पहले ट्विटर) पर फिल्म के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने लिखा:

“इस समय बॉर्डर 2 को कोई नहीं रोक सकता। फिल्म ने रिलीज से पहले की सभी उम्मीदों को बड़े अंतर से पार कर लिया है। इसके शानदार बॉक्स ऑफिस आंकड़ों ने ऑनलाइन ट्रोलर्स को पूरी तरह से चुप करा दिया है।”

उन्होंने आगे कहा: “बॉर्डर 2 मजबूती से ब्लॉकबस्टर राह पर है। मंगलवार से गुरुवार तक का कलेक्शन यह तय करेगा कि यह शानदार दौड़ कितने समय तक और कितनी मजबूती से जारी रहती है।”

मेकर्स ने चार दिनों में ₹193 करोड़ का दावा किया

बॉर्डर 2 के मेकर्स, टी-सीरीज़ ने भी X पर आधिकारिक बॉक्स ऑफिस आंकड़े शेयर किए। अपनी पोस्ट में, उन्होंने कहा:

“जब भारत किसी कहानी से प्यार करता है, तो ऐसा होता है।” प्रोडक्शन हाउस के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले चार दिनों में ₹193.48 करोड़ का कलेक्शन किया, और इस सफलता को भारतीय सिनेमा की जीत बताया।

बॉर्डर 2 स्टार कास्ट और डायरेक्शन

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 में एक दमदार कलाकारों की टीम है:

सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर के रूप में

वरुण धवन परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया के रूप में

दिलजीत दोसांझ भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के रूप में

सिर्फ पांच दिनों में लगभग ₹200 करोड़ का कलेक्शन करके, बॉर्डर 2 ने खुद को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया है। अगर मौजूदा मोमेंटम जारी रहता है, तो फिल्म आने वाले दिनों में कई और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है।

