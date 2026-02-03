Border 2 Box Office Collection: क्या खत्म हो रहा है ‘बॉर्डर 2’ का क्रेज? 11वें दिन की कमाई ने बढ़ाई टेंशन

Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2, 1997 की कल्ट क्लासिक बॉर्डर का बहुत इंतज़ार किया जा रहा सीक्वल है, जिसे रिलीज़ से पहले ही ज़बरदस्त हाइप मिली थी — और पहले 10 दिनों तक, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक असली वॉर एपिक की तरह दहाड़ती रही। हालांकि, 11वां दिन फिल्म को उसके सबसे ज़रूरी फेज़ — सोमवार के टेस्ट — पर ले आया, जहाँ एक साफ़ मंदी देखी गई।

गिरावट के बावजूद, फिल्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस मज़बूत बनी हुई है, जिसमें सनी देओल का देशभक्ति वाला माहौल मोमेंटम बनाए हुए है — कम से कम अभी के लिए।

मंडे टेस्ट ने ‘बॉर्डर 2’ को धीमा किया

बड़े बजट की फिल्मों के लिए वीकडेज़ अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होते हैं, और बॉर्डर 2 भी इससे अलग नहीं थी। दूसरे वीकेंड में ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद, फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार को थकान के संकेत दिखाए, जिससे यह चिंता बढ़ गई कि क्या शुरुआती क्रेज़ ठंडा पड़ने लगा है।

वैसे, सनी देओल की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को पहले ही ₹300 करोड़ क्लब के करीब पहुंचा दिया है, एक ऐसी कामयाबी जिसका सपना कई फिल्में ही देखती हैं।

बॉर्डर 2 का 11वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रविवार को ज़बरदस्त उछाल के बाद, सोमवार को गिरावट की उम्मीद थी — लेकिन गिरावट के लेवल ने कई लोगों को हैरान कर दिया।

11वें दिन (सोमवार) का कलेक्शन: ₹5.75 करोड़ (शुरुआती अंदाज़े)

11वें दिन तक का टोटल कलेक्शन: ₹281 करोड़

तुलना के लिए, फिल्म ने रविवार को ₹22.5 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की, जिससे सोमवार की गिरावट काफी ज़्यादा हो गई।

दूसरा सोमवार बनाम पहला सोमवार

फिल्म को अपने पहले हफ़्ते में रिपब्लिक डे की छुट्टी (26 जनवरी) से बहुत फ़ायदा हुआ। अपने पहले सोमवार को, बॉर्डर 2 ने देशभक्ति के जोश और छुट्टियों में आए लोगों की वजह से हैरान कर देने वाले ₹59 करोड़ कमाए।

लेकिन, दूसरे हफ़्ते में छुट्टियों का कोई फ़ायदा न होने की वजह से, कलेक्शन में तेज़ी से गिरावट आई — यह साफ़ इशारा है कि दर्शकों की संख्या कम हो रही है।

पहले हफ़्ते का प्रदर्शन

हाल की गिरावट के बावजूद, बॉर्डर 2 ने अपने शुरुआती हफ़्ते में शानदार प्रदर्शन किया:

पहले हफ़्ते का कलेक्शन: ₹224.35 करोड़

दूसरे शुक्रवार को मर्दानी 3 की रिलीज़ भी फ़िल्म की मज़बूत पकड़ को शुरू में कम नहीं कर पाई।

दूसरे वीकेंड कलेक्शन का ब्रेकडाउन

दूसरा शुक्रवार: ₹10.75 करोड़

दूसरा शनिवार: ₹17.75 करोड़

दूसरा रविवार: ₹22.5 करोड़

वीकेंड में बढ़ोतरी का ट्रेंड साफ़ दिखाता है कि दर्शकों की दिलचस्पी अभी भी है, लेकिन हफ़्ते के दिनों में यह कितनी टिकी रहेगी, यह अब फ़िल्म की फ़ाइनल लाइफ़टाइम टोटल तय करेगा।

हालांकि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफ़िस पर धीमी पड़ गई है, लेकिन इसे गिरावट कहना शायद जल्दबाज़ी होगी। फिल्म अभी भी ₹300 करोड़ के माइलस्टोन की ओर तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आने वाले हफ़्ते के दिन यह तय करने में अहम होंगे कि यह सिर्फ़ एक टेम्पररी रुकावट है — या एक बड़ी मंदी की शुरुआत है।