Border 2 Advance Box Office Collection Day 1: Sunny Deol की Border 2 का बॉक्स ऑफिस पर तांडव! एडवांस बुकिंग में ही छप्परफाड़ कमाई

Border 2 Advance Box Office Collection Day 1: 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का बहुप्रतीक्षित सीक्वल आखिरकार 29 साल बाद बड़े पर्दे पर आ रहा है। बॉर्डर 2, एक नई कहानी पर आधारित है, लेकिन भारतीय सैनिकों की अदम्य भावना से जुड़ी है, और 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म सनी देओल की ज़बरदस्त वापसी का प्रतीक है, इस बार उनके साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे नए ज़माने के स्टार कास्ट भी हैं।

जब से इसकी घोषणा हुई है, बॉर्डर 2 सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक रही है, और हाल ही में रिलीज़ हुए ट्रेलर ने उत्साह को और बढ़ा दिया है। अब, अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ से पहले ही, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के ज़रिए बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त असर डाला है।

एडवांस बुकिंग चार दिन पहले शुरू हुई

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग 19 जनवरी को, रिलीज़ से चार दिन पहले शुरू हुई। कुछ ही घंटों में, हज़ारों टिकट बिक गए, और फिल्म ने करोड़ों कमाना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि रिलीज़ से एक दिन पहले ही, फिल्म ने उतनी कमाई कर ली है, जितनी कई फिल्में अपने ओपनिंग डे पर भी नहीं कर पातीं।

बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग कलेक्शन

Sacnilk के अनुसार, बॉर्डर 2 को 2D और 4DX फॉर्मेट में रिलीज़ किया गया है। फिल्म को 13,597 शो मिले हैं, और अब तक, एडवांस बुकिंग के ज़रिए लगभग 1,76,265 टिकट बिक चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, फिल्म ने अकेले एडवांस बिक्री से ही ₹5.65 करोड़ कमा लिए हैं। ब्लॉक सीटों को मिलाकर, कुल एडवांस कलेक्शन बढ़कर लगभग ₹10 करोड़ हो गया है।

क्या बॉर्डर 2 पहले दिन ओरिजिनल फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

रिलीज़ से पहले ही लगभग ₹10 करोड़ खाते में होने के साथ, बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त ओपनिंग की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 1997 में रिलीज़ हुई ओरिजिनल बॉर्डर का लाइफटाइम घरेलू कलेक्शन ₹39.46 करोड़ था, जबकि इसकी दुनिया भर में कमाई ₹50 करोड़ से ज़्यादा थी।

मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, उम्मीद है कि बॉर्डर 2 अपनी रिलीज़ के सिर्फ़ एक या दो दिन में ही ओरिजिनल फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देगी। सभी संकेत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं – बॉर्डर 2 एक ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस रन के लिए तैयार हो रही है, और सनी देओल की देशभक्ति वाली दहाड़ एक बार फिर सिनेमाघरों में गूंजने के लिए तैयार है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग