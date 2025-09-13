Bone Glue to Fix Broken Bones: वैज्ञानिकों ने बनाया बोन ग्लू, पलक झपकते जोड़ेगा हड्डियां

Bone Glue to Fix Broken Bones, आज सामज, नई दिल्ली: एक अभूतपूर्व चिकित्सा उपलब्धि के रूप में, चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है। एक ऐसा बायो-एडहेसिव जो टूटी हड्डियों को केवल 2-3 मिनट में जोड़ सकता है,

जिससे रॉड, स्क्रू या प्लेट जैसे पारंपरिक धातु प्रत्यारोपण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह नवाचार दुनिया भर में आर्थोपेडिक सर्जरी को पूरी तरह से बदल सकता है।

यह विचार मसल्स से आया, जो समुद्री जीव हैं और एक प्राकृतिक चिपचिपे पदार्थ के साथ चट्टानों से कसकर चिपके रहने के लिए जाने जाते हैं। इसी गुण से प्रेरित होकर, शोधकर्ताओं ने एक ऐसा गोंद तैयार किया है

जो उसी चिपकने वाली शक्ति का अनुकरण करता है। धातु प्रत्यारोपण के विपरीत, यह गोंद बायोडिग्रेडेबल है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग छह महीनों में मानव शरीर में सुरक्षित रूप से घुल जाता है, बिना कोई हानिकारक अवशेष छोड़े।

बोन ग्लू कैसे काम करता है?

सर्जरी के दौरान इस गोंद को सीधे टूटी हुई हड्डी पर लगाया जाता है। कुछ ही मिनटों में, यह सख्त हो जाता है और टूटे हुए हिस्सों को मजबूती से जोड़ देता है।

समय के साथ, शरीर इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित कर लेता है, और हड्डी मज़बूती से ठीक होती है। यह चिपकने वाला पदार्थ विषाक्त नहीं होता, एलर्जी पैदा नहीं करता और शल्य-चिकित्सकों के लिए ऑपरेशन के दौरान इसे लगाना आसान होता है।

बोन ग्लू के प्रमुख लाभ

तेज़ और आसान सर्जरी – डॉक्टरों को अब धातु की छड़ें या स्क्रू लगाने की ज़रूरत नहीं है।

कोई स्थायी बाहरी पदार्थ नहीं – यह ग्लू महीनों में घुल जाता है और शरीर में कोई निशान नहीं छोड़ता।

कम दर्द, कम लागत – धातु प्रत्यारोपण का एक सस्ता और कम आक्रामक विकल्प।

बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए सुरक्षित – धातु-आधारित प्रत्यारोपण से ज़्यादा जोखिम वाले मरीज़ों के लिए आदर्श।

प्रकृति से प्रेरित और जैव-संगत – शरीर इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, जिससे जटिलताएँ कम हो जाती हैं।

एक चिकित्सा क्रांति की शुरुआत

इस अग्रणी खोज को चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। अगर इसे वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए, तो बोन ग्लू फ्रैक्चर के इलाज के तरीके को नया रूप दे सकता है,

जिससे ऑर्थोपेडिक सर्जरी तेज़, सुरक्षित और बहुत कम दर्दनाक हो जाएगी। दुनिया भर के लाखों रोगियों के लिए, यह नवाचार भारी धातु प्रत्यारोपण का अंत कर सकता है और प्राकृतिक उपचार के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है।