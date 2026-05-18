First Educated Actress: बॉलीवुड की पहली ग्रेजुएट एक्ट्रेस, अंग्रेजों से भी नहीं डरी; आखिरी वक्त में जी गुमनामी की जिंदगी

First Educated Actress: ग्लैमर और सुपरस्टारडम के बॉलीवुड में आम होने से बहुत पहले, लीला लिटनिस ने इंडियन सिनेमा में अपना एक अलग ही रास्ता बनाया था। बॉलीवुड की पहली पढ़ी-लिखी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने वाली लीला लिटनिस सिर्फ़ एक परफ़ॉर्मर से कहीं ज़्यादा थीं। वह एक निडर महिला, आज़ादी की सपोर्टर, एक माँ और एक पायनियर थीं, जिन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे आज भी पहचान मिलनी चाहिए।

9 सितंबर, 1909 को कर्नाटक में एक मराठी परिवार में जन्मी लीला बहुत पढ़ी-लिखी थीं। उनके पिता इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफ़ेसर थे, और ऐसे समय में जब भारत में महिलाओं की पढ़ाई बहुत कम होती थी, उन्होंने बैचलर डिग्री पूरी की — जिससे वह उस ज़माने की फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे पढ़ी-लिखी महिलाओं में से एक बन गईं।

फ़िल्मों में आने से पहले, लीला एक टीचर के तौर पर काम करती थीं। सिनेमा में उनका सफ़र बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं था। उन्होंने छोटे और बैकग्राउंड रोल से शुरुआत की, एक ऐसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं जो अभी भी डेवलप हो रही थी। लेकिन उनके एक्टिंग के सपने के पीछे एक और भी मज़बूत जज़्बा था — जो ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ खड़ा था।

लीला लिटनिस और उनके पति, डॉ. गजानन यशवंत चिटनिस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। एक हिम्मत वाला कदम उठाते हुए, इस जोड़े ने गिरफ्तारी के लगातार डर के बावजूद मशहूर स्वतंत्रता सेनानी एम.एन. रॉय को भी पनाह दी।

हालांकि, जब लीला अपने पति से अलग हुईं तो ज़िंदगी मुश्किल मोड़ पर आ गई। तलाक के बाद, उन्होंने अपने चार बेटों को अकेले पालने की ज़िम्मेदारी उठाई — उस समय एक महिला के लिए यह एक बहुत कम मिलने वाला और हिम्मत वाला फैसला था। अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, वह टीचिंग और थिएटर में लौट आईं और फिर एक बार फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई।

उन्हें 1937 में जेंटलमैन डाकू से सफलता मिली, लेकिन यह फिल्म कंगन थी जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की लीडिंग लेडी बना दिया। हीरोइन के तौर पर अपनी सफलता के बावजूद, लीला लिटनिस आखिरकार पर्दे पर आइकॉनिक मां के रोल निभाने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हुईं। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे लेजेंडरी स्टार्स की मां का रोल किया, और बॉलीवुड हिस्ट्री में सबसे सम्मानित मां जैसी शख्सियतों में से एक बन गईं।

एक्टिंग के अलावा, उन्होंने फिल्ममेकिंग और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने अपनी इकलौती फ़िल्म ‘आज की बात’ डायरेक्ट की, हालांकि इसकी नाकामी ने उन्हें एक्टिंग की तरफ़ वापस धकेल दिया। दिलचस्प बात यह है कि लीला लिटनिस लक्स के ऐड में दिखने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस भी बनीं — उस ज़माने में यह एक बड़ा माइलस्टोन था।

1930 से 1980 के दशक तक, लगभग पाँच दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज करने के बाद, लीला आखिरकार अपने सबसे बड़े बेटे के साथ रहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गईं। इंडियन सिनेमा में उनके बड़े योगदान के बावजूद, उनके आखिरी साल लाइमलाइट और पब्लिक अटेंशन से दूर बीते।

2003 में, 93 साल की उम्र में, इस महान एक्ट्रेस का गुमनामी में चुपचाप निधन हो गया — अपने पीछे हिम्मत, संघर्ष और सिनेमा की शानदार प्रतिभा की एक शानदार कहानी छोड़ गईं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।