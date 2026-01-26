Bollywood Superhit Song: 4 मिनट 25 सेकंड का वो गाना जिसने जूही चावला को बना दिया सबका क्रश

Bollywood Superhit Song: 90 के दशक के बॉलीवुड गानों की हमेशा बनी रहने वाली पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है उनकी सादगी और गहरा इमोशनल जुड़ाव। इन गानों ने न सिर्फ फिल्मों को मज़बूती दी, बल्कि एक्टर्स को भी एक खास पहचान दी। उस समय, म्यूज़िक स्टोर्स, रेडियो शोज़ और स्टेज परफॉर्मेंस में इन्हीं गानों का दबदबा था।

आज भी, जैसे ही 90 के दशक का कोई गाना बजना शुरू होता है, लोग तुरंत पुरानी यादों में खो जाते हैं। इसीलिए इस दौर के म्यूज़िक को आज भी नॉस्टैल्जिया और हमेशा ताज़ा रहने वाली यादों का प्रतीक माना जाता है। आज, हम ऐसे ही एक आइकॉनिक गाने की बात कर रहे हैं जो दशकों बाद भी प्लेलिस्ट पर राज कर रहा है।

27 साल पहले रिलीज़ हुआ, आज भी लोगों का पसंदीदा

यह पावर-पैक्ड गाना 27 साल पहले रिलीज़ हुआ था और उस दौर की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक, हमेशा खूबसूरत जूही चावला पर फिल्माया गया था। इस गाने को और भी खास बनाया लेजेंडरी सिंगर्स दलेर मेहंदी और अलका याग्निक के जादुई कोलैबोरेशन ने।

म्यूज़िक आइकॉनिक जोड़ी दिलीप सेन-समीर सेन ने कंपोज़ किया था, जबकि गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे। अपने पंजाबी फ्लेवर, एनर्जेटिक भांगड़ा बीट्स और दमदार आवाज़ के साथ, यह गाना रिलीज़ होते ही युवाओं के बीच तुरंत हिट हो गया — और इसका जादू आज भी बरकरार है।

दलेर मेहंदी और जूही चावला ने स्क्रीन पर आग लगा दी

“कुड़ियां शहर दियां” टाइटल वाला यह गाना 1999 की फिल्म अर्जुन पंडित में था। रिलीज़ होने के तुरंत बाद, यह शादियों, पार्टियों और डांस फ्लोर के लिए पहली पसंद बन गया। इसके बिना स्टेज शो और डांस प्रोग्राम अधूरे लगते थे।

दलेर मेहंदी की ज़बरदस्त एनर्जी और जूही चावला की जानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। आज भी, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेलिस्ट और डांस कवर वीडियो पर ट्रेंड कर रहा है — यह साबित करता है कि सच्चे हिट गाने कभी फीके नहीं पड़ते।

फैंस जूही चावला की अदाओं पर फिदा हो गए

गाने में जूही चावला के डांस मूव्स, एक्सप्रेशंस और एलिगेंस ने फैंस को एक बार फिर उनका दीवाना बना दिया। आज भी, कुड़ियां शहर दियां उनके सबसे पसंदीदा गानों में से एक है। फिल्म की बात करें तो अर्जुन पंडित को राहुल रवैल ने डायरेक्ट किया था और इसमें सनी देओल और जूही चावला लीड रोल में थे। फिल्म में मुकेश ऋषि, आशीष विद्यार्थी और सौरभ शुक्ला ने भी दमदार एक्टिंग की थी। यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी जिसमें सनी देओल का इंटेंस अवतार जूही के ग्लैमरस और ग्रेसफुल किरदार के साथ एकदम सही बैलेंस बना रहा था।

आज भी हर प्लेलिस्ट में होना चाहिए

लगभग ₹9.5 करोड़ के बजट में बनी अर्जुन पंडित ने बॉक्स ऑफिस पर करीब ₹20 करोड़ कमाए थे – जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी सफलता थी। हालांकि फिल्म की कहानी को मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन इसका म्यूज़िक एक क्लियर विनर बनकर उभरा, खासकर ‘कुड़ियां शहर दियां’।

दशकों बाद भी, यह गाना 90 के दशक के सबसे आइकॉनिक डांस ट्रैक में गिना जाता है और लोगों की प्लेलिस्ट में आज भी इसकी खास जगह है – यह एक बार फिर साबित करता है कि कुछ धुनें सच में टाइमलेस होती हैं।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग