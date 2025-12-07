भारत का कुल नेट कलेक्शन अनुमानित 93.05 करोड़ रुपए

कुल कलेक्शन लगभग 110.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान

Hollywood Entertainment News: धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करके बॉक्स आफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा किया। हालांकि, वीकेंड में अच्छी कमाई और हफ़्ते के दिनों में स्थिर प्रदर्शन के बाद, फिल्म को अपने दूसरे वीकेंड में बॉक्स आफिस पर रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ की रिलीज के साथ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा।

हिंदी मार्केट से कमाया बड़ा हिस्सा

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, रोमांटिक ड्रामा ने लगभग 5.65 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने इस कमाई का बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से कमाया, जिसमें फिल्म ने अनुमानित 5.25 करोड़ रुपए और तमिल वर्जन ने 9वें दिन अनुमानित 40 लाख रुपए कमाए। हालांकि ये आंकड़े फिल्म के कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में धीरे-धीरे गिरावट दिखाते हैं, लेकिन शुक्रवार के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद शनिवार को टिकट खिड़कियों पर अच्छी ग्रोथ देखी गई, जो कथित तौर पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए थी।

सभी बड़े सर्किट में लगातार मोमेंटम बनाए रखा

फिल्म ने पहले हफ्ते में सभी बड़े सर्किट में लगातार मोमेंटम बनाए रखा है और कुल 83.65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से 79.75 करोड़ रुपए हिंदी मार्केट से और 3.9 करोड़ रुपए तमिल से कमाए हैं।

दूसरे हफ्ते का कुल कलेक्शन अब अनुमानित 9.4 करोड़ रुपए हो गया है। इससे अब भारत का कुल नेट कलेक्शन अनुमानित 93.05 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी ओर, फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 110.5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

