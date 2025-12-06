Sonam Kapoor Baby Bump, (आज समाज), Entertainment Desk, जब फैशन स्टेटमेंट (fashion statement) बनाने की बात आती है, तो बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर से बेहतर कोई नहीं है। एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को एक ब्लैक साड़ी में दिखाया जिसके बॉर्डर बोल्ड थे। एक्ट्रेस शुक्रवार को मुंबई (Mumbai) में स्वदेश स्टोर (Swadeshi Store) में गईं, जहां उन्होंने छुट्टियों का मौसम, कारीगरी और भारत की कहानियों का जश्न मनाया। स्वदेश के कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी हुई ब्लैक और गोल्डन बनारसी साड़ी में सोनम बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यह बेज-गोल्ड और सिल्वर ज़रदोज़ी बॉर्डर से सजी हुई है।

यह पूरा लुक सोनम की बहन रिया कपूर ने स्टाइल किया था। सोनम इवेंट में आते ही बहुत खूबसूरत लग रही थीं और उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाईं। रिया ने सोनम के लुक की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, “@sonamkapoor ने @abujanisandeepkhosla के साथ मिलकर @swadesh_online का बुना हुआ कपड़ा पहना है।

आउटफिट में खूबसूरत लग रही सोनम

अबू जानी और संदीप खोसला (Abu Jani Sandeep Khosla) ने सोनम के इस लुक के बारे में डिटेल में बताया और लिखा, सोनम कपूर अबू जानी संदीप खोसला के आउटफिट (outfit) में बहुत खूबसूरत लग रही हैं – यह अपनी पूरी शान में विरासत का एक सेलिब्रेशन है, उनका पहनावा ब्लैक और गोल्ड में एक शानदार अजूबा है। अबू संदीप ने हमेशा क्लासिक टेक्सटाइल्स को कई तरह की एम्ब्रॉयडरी परंपराओं से सजाया है, जिससे वे लग्ज़री के हमेशा बने रहने वाले सिंबल बन गए हैं। यह आउटफिट उनकी सुनहरी कल्पना का एक और उदाहरण है।

एक और लुक में कन्फर्म की थी प्रेग्नेंसी

सोनम ने एक और लुक में प्रेग्नेंसी कन्फर्म की थी – एक हॉट पिंक स्कर्ट सूट जिसमें यह अनाउंसमेंट नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन था। एक्ट्रेस ने एक विंटेज हॉट पिंक ब्लेज़र और मैचिंग स्कर्ट पहनी थी – जो प्रिंसेस डायना के अब तक के पसंदीदा लुक्स में से एक था। सोनम ने पोस्ट को बस इतना कैप्शन दिया: ‘मदर,’ जिसके बाद एक किस इमोजी था। आने वाले बच्चे के अलावा, वह अपने तीन साल के बेटे वायु की भी मां हैं, जिसका स्वागत उन्होंने और आनंद आहूजा ने 2022 में किया था।

