Bollywood First Kissing Scene: पहला On-Screen Kiss! क्या आप जानते हैं इस बोल्ड हसीना का नाम?”

By
Mohit Saini
-
0
84
Bollywood First Kissing Scene: पहला On-Screen Kiss! क्या आप जानते हैं इस बोल्ड हसीना का नाम?”
Bollywood First Kissing Scene: पहला On-Screen Kiss! क्या आप जानते हैं इस बोल्ड हसीना का नाम?”
Bollywood First Kissing Scene: आज, बॉलीवुड फिल्मों में किसिंग सीन काफी आम हैं। लेकिन एक समय था जब रोमांटिक सीन को भी बोल्ड और विवादित माना जाता था। उस समय एक्टर्स के लिए स्क्रीन पर इंटीमेट सीन शूट करना आसान नहीं था। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर किसिंग सीन करने वाली और भारतीय सिनेमा में इतिहास रचने वाली पहली एक्ट्रेस कौन थीं?

पहली एक्ट्रेस कौन थीं?

बॉलीवुड का पहला ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन 1933 में ब्लैक-एंड-व्हाइट फिल्म “कर्मा” में आया था। मशहूर एक्ट्रेस देविका रानी ने यह सीन एक्टर हिमांशु राय के साथ शूट किया था। उनके किस ने न सिर्फ दर्शकों को बल्कि इंडस्ट्री के कई सितारों को भी चौंका दिया था।
दिलचस्प बात यह है कि यह किस 4 मिनट तक चला था, जो उस दौर के लिए बहुत बोल्ड था। चूंकि देविका रानी और हिमांशु राय असल ज़िंदगी में पति-पत्नी थे, इसलिए उन्हें सीन फिल्माने में कोई असहजता महसूस नहीं हुई।

फिल्म ने बड़ा विवाद खड़ा किया

भले ही दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उस दौर में स्क्रीन पर किस करना एक बहुत बड़ा टैबू था। स्वाभाविक रूप से, इस सीन ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कई लोगों ने सिनेमाघरों में ऐसी सामग्री दिखाने का विरोध किया, और फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। देविका रानी और हिमांशु राय पहले से ही अपने समय के बड़े सितारे थे, और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत लोकप्रिय थी।

बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट

1933 में इस बोल्ड कदम ने धीरे-धीरे भारतीय सिनेमा में बदलाव के दरवाज़े खोल दिए। सालों बाद, फिल्म निर्माताओं ने रोमांटिक और किसिंग सीन को ज़्यादा शामिल करना शुरू कर दिया। आज, ऐसे पलों को फिल्मों में सामान्य माना जाता है — लेकिन इस बड़े सिनेमाई बदलाव की शुरुआत का श्रेय देविका रानी और हिमांशु राय की “कर्मा” को जाता है। उनके निडर काम ने न सिर्फ नियमों को तोड़ा — बल्कि बॉलीवुड का इतिहास भी फिर से लिखा।