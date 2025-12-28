Bollywood: एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ​​ने सिंगर सुनिधि चौहान के कॉन्सर्ट में शामिल होकर फैंस को दिया सरप्राइज

Aaj Samaj, Entertainment Desk: बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) ​​ने सिंगर सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan) के कॉन्सर्ट (concer) में उनके साथ शामिल होकर फैंस को सरप्राइज दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (JLN स्टेडियम) में शनिवार को सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट ‘आई एम होम इंडिया टूर’ आयोजित किया गया था। दोनों ने अपना हिट गाना ‘आंख’ परफॉर्म किया और इसमें सुनिधि ने सान्या के साथ गाना गाया और डांस किया।

यह भी पढ़ें: Nora Fatehi: फुटबॉल मैच देखने नहीं, अपने प्यार की खातिर मोरक्को गई थीं एक्ट्रेस नोरा!

सान्या और सुनिधि का साथ में पहला कोलैबोरेशन

सान्या और सुनिधि का साथ में पहला कोलैबोरेशन था। दोनों स्टार्स के ‘आँख’ गाने पर डांस करते ही भीड़ बेकाबू हो गई। ‘आँख’ 2024 में रिलीज़ हुआ था। पर्पल ब्रालेट और पर्पल स्कर्ट पहने सुनिधि ने गाना शुरू किया। कुछ ही सेकंड बाद, रॉयल ब्लू सेक्विन वाली मिनी ड्रेस में सान्या स्टेज पर उनके साथ शामिल हो गईं, जिससे फैंस एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगे और चीयर करने लगे। इसके तुरंत बाद, दोनों ने गाने पर डांस करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर फैंस ने की दोनों की तारीफ

फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों की खूब तारीफ की है। कई दर्शकों ने यह भी बताया कि सान्या का आउटफिट टेलर स्विफ्ट के द एराज़ टूर के दौरान पहने गए ब्लू बॉडीसूट जैसा था। एक यूज़र ने कमेंट किया, मैं आज इसके लिए गया था, शानदार कॉन्सर्ट, ज़बरदस्त एनर्जी, ज़बरदस्त गाने और हे भगवान, क्वीन अभी भी अनडिफिटेड है। उसे 2 घंटे परफॉर्म करना था, लेकिन उसने कम से कम 3.5 घंटे परफॉर्म किया और एक बार भी एनर्जी कम नहीं हुई। सान्या की एंट्री और पूरा आंख सेगमेंट बिल्कुल कमाल का था।

लाइव देखना एक शानदार अनुभव : यूज़र

दूसरे ने लिखा, कॉन्सर्ट ऐसे ही होने चाहिए। हर शहर में कुछ अलग और एक सरप्राइज़। एक और ने कहा, इसे लाइव देखना एक शानदार अनुभव था। सुनिधि ने अपने कॉन्सर्ट गेम को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। सुनिधि और सान्या दोनों ने बहुत बढ़िया डांस किया और खूबसूरत लग रही थीं! एक यूज़र ने लिखा, यह एराज़ टूर से टेलर के मिडनाइट बॉडी सूट का रिक्रिएशन है! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे यहां देखूंगा हाहा!

यह भी पढ़ें: फिल्म प्रमोशन में दिखा Nora Fatehi का ग्लैमरस अवतार! ब्लैक ड्रेस लुक ने जीता फैंस का दिल