Kamini Kaushal Passes Away: 98 की उम्र में बॉलीवुड अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन

Kamini Kaushal Passes Away: बॉलीवुड की सबसे बुजुर्ग और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जानी जाने वाली कामिनी कौशल ने अपने लंबे अभिनय करियर में कई अविस्मरणीय भूमिकाएँ निभाईं। उनके निधन से प्रशंसक, प्रशंसक और फिल्म जगत बेहद दुखी है।

फिल्म पत्रकार विक्की लालवानी ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा करते हुए बताया कि कामिनी कौशल का परिवार बेहद निजी है और इस कठिन समय में सभी जानकारियों को गोपनीय रखना चाहता है। हालांकि उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण उनका निधन हुआ।

भारत की आज़ादी से पहले शुरुआत

24 फ़रवरी 1927 को लाहौर में जन्मी कामिनी कौशल ने 1946 में फ़िल्म “नीचा नगर” से बॉलीवुड में कदम रखा।

इस फ़िल्म को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और कान फ़िल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार भी मिला। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बन गईं, जिन्हें उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और यादगार अभिनय के लिए जाना जाता है।

1946 और 1963 के बीच, उन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय किया और अशोक कुमार, धर्मेंद्र, राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कुमार सहित भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ काम किया।उनके निधन के साथ, हिंदी सिनेमा अपने गौरवशाली इतिहास के एक और सुनहरे अध्याय को अलविदा कह रहा है।