Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम : हरियाणा में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और यातायात नियमों की अवहेलना। रोजाना लापरवाही की वजह से प्रदेश में सैंकड़ों सड़क हादसे हो रहे है, जिनमें लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते है, या फिर कुछ हादसे में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते है, जिसका खामियाजा उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ता है और इतना ही नहीं आज वाहन चालक किसी की नसीहत भी सुनना नहीं चाहते। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जिसमें एक बोलेरो चालक को सही से गाड़ी चलाने की बात कही उसने दम्पत्ति पर ही गाड़ी चढ़ा दी।

बोलेरो चालक ने बाइक में टक्कर मार दी

जानकारी मुताबिक गुरुग्राम डीएलएफ फेस-1 थाना एरिया में एक बोलेरो चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायल दम्पति के मुताबिक बोलेरो चालक ने उन्हें सिर्फ इसलिये टक्कर मारी की उन्होंने उसे सही से गाड़ी चलाने को बोल दिया था।

बोलेरो चालक से गाड़ी को सही तरीके से चलाने को कहा

ग्वाल पहाड़ी निवासी बिजेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सुबह अपनी पत्नी काजल को बाइक से ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी ब्रिस्टल चौक पर ट्रैफिक सिग्नल पर एक बोलेरो चालक ने उसकी बाइक से सटाकर गाड़ी आगे लगा दी, तो बिजेंद्र ने बोलेरो चालक से गाड़ी को सही तरीके से चलाने को कहा। बस इतना सुनते ही बोलेरो चालक तैश में आ गया और आगे आने को कहा। जैसे ही बिजेंद्र बाइक लेकर आगे बढ़ा तो बोलेरो चालक ने बिजेंद्र की बाइक में जानबूझकर टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है।

