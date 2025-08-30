3 People Death: भिवानी में बोलेरो ने बाइक और ई-रिक्शा को मारी टक्कर, बाप बेटा सहित 3 लोगों की मौत

लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर हुआ हादसा

3 People Death, (आज समाज), भिवानी: हरियाणा के भिवानी में शुक्रवार रात को हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मारने वालों में बाप-बेटा भी शामिल है। हादसा भिवानी के लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर हुआ। हादसे में 2 लोगों के घायल होने का भी समाचार है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतकों की पहचान गांव देवसर निवासी करीब 13 वर्षीय लवप्रीत, उसके पिता करीब 40 वर्षीय विनोद और गांव देवसर निवासी रमेश के रूप में हुई है। पिता-पुत्र भिवानी से घर लौट रहे थे

बेटे सहित बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था विनोद

पुलिस के अनुसार गांव देवसर निवासी विनोद अपने बेटे लवप्रीत के साथ बाइक पर सवार होकर भिवानी से अपने गांव जा रहे थे। वहीं गांव देवसर निवासी रमेश, राकेश और कृष्ण ई-रिक्शा में बैठकर भिवानी की तरफ से जा रहे थे। जब वे लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से आ रही बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी।

घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज

इस हादसे में बोलेरो, बाइक और ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बाइक सवार विनोद और लवप्रीत तथा ई-रिक्शा सवार रमेश, राकेश और कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया।

जहां पर चिकित्सकों ने बाप-बेटे को मृत घोषित कर दिया। इधर, ई-रिक्शा सवार तीनों रमेश, राकेश और कृष्ण का उपचार आरंभ कर दिया। वहीं उपचार के दौरान रमेश की भी मौत हो गई। फिलहाल दोनों का उपचार चल रहा है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जुई कलां पुलिस थाना एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि रात को एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

2 लोगों की हालत गंभीर

गांव देवसर के सरपंच संजय ने बताया कि गांव के ही पांच लोगों का रात को एक्सीडेंट हो गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई। इधर, दो लोगों की अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है।