South Indian Actresses Bold Roles: बोल्ड किरदारों ने बनाया स्टार, B-ग्रेड फिल्मों से मशहूर हुईं ये साउथ हसीनाएं

South Indian Actresses Bold Roles: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत कॉम्पिटिशन है, और कई उभरते हुए एक्टर्स के लिए, अलग तरह के रोल अक्सर पहचान बनाने का रास्ता बन जाते हैं। पिछले कुछ सालों में, साउथ इंडियन सिनेमा की कई एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने से पहले बोल्ड और एडल्ट-थीम वाली फिल्मों से पॉपुलैरिटी हासिल की। यहां कुछ ऐसी एक्ट्रेस पर एक नज़र डालते हैं जो इस जॉनर में अपने काम के लिए मशहूर हुईं।

शकीला

शकीला साउथ इंडिया में बोल्ड सिनेमा से जुड़े सबसे जाने-माने नामों में से एक हैं। उन्होंने कई मलयालम सॉफ्टकोर फिल्मों में काम किया और 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। उनके शानदार सफर ने बाद में एक बायोग्राफिकल फिल्म को इंस्पायर किया जिसमें एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उनका किरदार निभाया।

सिल्क स्मिता

साउथ सिनेमा में कुछ ही नाम सिल्क स्मिता की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। अपने ग्लैमर, करिश्मा और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली, वह एक कल्चरल फिनोमन बन गईं। उनकी ज़िंदगी की कहानी से मशहूर बॉलीवुड फ़िल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ बनी, जिसमें विद्या बालन लीड रोल में थीं।

सजिनी

सजिनी मलयालम सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा थीं और उन्हें कई बोल्ड फ़िल्मों से पहचान मिली। अपने एक्टिव सालों में, उन्हें इस जॉनर की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक माना जाता था।

स्वाति

भोजपुरी फ़िल्मों के अलावा, स्वाति ने मलयालम और तमिल सिनेमा में भी काम किया। वह अपने ग्लैमरस ऑन-स्क्रीन रोल्स के लिए पॉपुलर हुईं और उनकी एक मज़बूत फ़ैन फ़ॉलोइंग बनी रही।

बेबीलोना

बेबीलोना ने ग्लैमरस परफ़ॉर्मेंस और यादगार स्क्रीन अपीयरेंस के ज़रिए तमिल सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उनके खास स्टाइल और कॉन्फिडेंस ने उन्हें ऑडियंस के बीच एक खास पहचान बनाने में मदद की।

भुवनेश्वरी

भुवनेश्वरी ने टेलीविज़न में सक्सेसफुली आने से पहले बोल्ड रोल्स से अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में वह कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में नज़र आईं, जिससे एक परफ़ॉर्मर के तौर पर उनकी वर्सेटाइल काबिलियत साबित हुई।

स्वाति नायडू

अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और बोल्ड स्क्रीन इमेज के लिए जानी जाने वाली, स्वाति नायडू ने कई तरह की फ़िल्मों से ध्यान खींचा। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें रीजनल सिनेमा में एक पहचान बनाने में मदद की।

जया वाणी

जया वाणी डिग्री कॉलेज और विक्रमारकुडु जैसी फिल्मों में दिखाई दीं, जहाँ उन्होंने सपोर्टिंग लेकिन असरदार रोल किए। उनकी ग्लैमरस परफॉर्मेंस ने उन्हें दर्शकों के बीच पॉपुलर बनाया।

मीनू कुरियन

मलयालम सिनेमा में एक जाना-पहचाना नाम, मीनू कुरियन ने कई एडल्ट-थीम वाली फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग स्किल्स और ग्लैमरस इमेज दोनों के लिए जानी गईं।

अपूर्वा

अपूर्वा एक और एक्ट्रेस थीं जो साउथ सिनेमा में बोल्ड रोल्स से पॉपुलर हुईं। अपने करियर के दौरान, उनका ज़िक्र अक्सर ग्लैमर-फिल्म जॉनर के जाने-माने नामों के साथ होता था।

सोना हेडेन

जहाँ कई फैंस सोना हेडेन को उनके पॉपुलर आइटम सॉन्ग्स के लिए पहचानते हैं, वहीं उन्होंने कई ग्लैमरस फिल्मों में भी काम किया, जिन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी और करियर ग्रोथ में काफी योगदान दिया।

साउथ सिनेमा में एक अनोखा चैप्टर

ये एक्ट्रेस साउथ इंडियन सिनेमा में एक खास दौर को दिखाती हैं, जहाँ ग्लैमर-ओरिएंटेड फिल्मों ने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा। उनमें से कई बोल्ड रोल से मशहूर हुए, तो कई ने बाद में अपने करियर में अलग-अलग तरह के रोल किए और मेनस्ट्रीम सिनेमा, टेलीविज़न और मनोरंजन के दूसरे तरीकों को अपनाया।