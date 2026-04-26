Bold Actress Nehal Vadoliya: तुम्हारी बॉडी पसंद है’....डायरेक्टर की बदतमीजी पर फूटा एक्ट्रेस का गुस्सा

Bold Actress Nehal Vadoliya: बोल्ड और बेबाक एक्ट्रेस नेहा वडोदिया ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने अनुभवों के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हाल ही में एक बातचीत में, उन्होंने एक असहज घटना के बारे में बताया, जिसमें एक डायरेक्टर ने कथित तौर पर सेट पर उनके साथ गलत व्यवहार किया था।

सेट पर हुई एक परेशान करने वाली घटना

इस अनुभव के बारे में बात करते हुए, नेहा ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही थीं। जब शूट खत्म हो गया और सब लोग चले गए, तो वह डायरेक्टर के साथ अकेली थीं, जिसने उनसे पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर दिया।

यह जाने बिना कि वह एक एक्ट्रेस भी हैं, डायरेक्टर ने उनसे अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाने को कहा। बातचीत जल्द ही असहज हो गई, जब उसने उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा। जब उन्होंने कहा कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसने कथित तौर पर एक गलत टिप्पणी की, यह कहते हुए कि वह उनके साथ “कुछ ट्राई करना” चाहेगा और उनकी बॉडी पर कमेंट किया।

गलत व्यवहार का आरोप

नेहा ने आगे दावा किया कि डायरेक्टर ने उनकी मर्ज़ी के बिना उन्हें साइड से गले लगाया और ऐसी टिप्पणियां कीं जिनसे वह बहुत ज़्यादा असहज महसूस करने लगीं। उनके खुलासों ने फैंस को चौंका दिया है और एक बार फिर इंडस्ट्री में गलत व्यवहार के मुद्दे को उजागर किया है।

इंटिमेट सीन्स के पीछे की कहानी

इस घटना के अलावा, नेहा ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि फिल्मों और वेब सीरीज़ में बोल्ड और इंटिमेट सीन्स कैसे फिल्माए जाते हैं। उन्होंने बताया कि हर प्लेटफॉर्म के पास स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले एक्सपोज़र के लेवल के बारे में सख्त गाइडलाइंस होती हैं।

उनके अनुसार, सीन्स को बहुत सावधानी से डिज़ाइन किया जाता है—अगर किसी एक्ट्रेस को बिकनी में दिखाया जाता है, तो आमतौर पर इसे पूल या बीच जैसी सेटिंग में सही ठहराया जाता है। इसी तरह, इंटिमेट सीन्स को एक कंट्रोल्ड तरीके से शूट किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कैमरे पर कुछ सीमाएं पार न हों।

दोहरा करियर

नेहा वडोदिया सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करती हैं—यह एक ऐसा रोल है जो यह सुनिश्चित करता है कि सेंसिटिव सीन्स की शूटिंग के दौरान एक्टर्स सुरक्षित और सहज महसूस करें। उन्होंने बताया कि इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हर प्रोजेक्ट के लिए ₹50,000 से ₹1 लाख के बीच कमा सकते हैं।