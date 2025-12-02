Rewari News: रेवाड़ी के होटल में नौसेना जवान का शव मिला

महेंद्रगढ़ जिले के गांव गढ़ी रूठल का रहने वाला था हितेश

Rewari News, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक होटल के कमरे में नौसेना के जवान का शव मिलने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के अटेली क्षेत्र स्थित गांव गढ़ी रूठल के करीब 25 वर्षीय हितेश के रूप में हुई है। हितेश पिछले लगभग छह साल से नौसेना में कार्यरत थे और वर्तमान में केरल में तैनात थे। जवान का शव होटल के कमरे के बाथरूम में पड़ा मिला।

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी अनुसार हितेश करीब 25 दिन की छुट्टी पर घर आया हुआ था। सोमवार रात को छुट्टी पूरी होने के बाद वह वापस ड्यूटी पर जाने के लिए रेवाड़ी पहुंचे था। उन्हें कोई बस या ट्रेन नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने रात में रुकने के लिए अंबेडकर चौक स्थित एक होटल में कमरा लिया।

रात करीब साढ़े तीन बजे कमरा किया बुक

बावल डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि हितेश ने बीती रात करीब साढ़े तीन बजे कमरा बुक किया था। कमरा सुबह 11 बजे तक खाली करना था, लेकिन तय समय तक भी दरवाजा नहीं खुला। होटल कर्मचारियों ने कई बार आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कर्मचारियों ने तुरंत मॉडल टाउन थाना पुलिस को सूचना दी।

आत्महत्या की जताई जा रही आशंका

मौके पर मॉडल टाउन थाना पुलिस के साथ-साथ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि हितेश की शादी इसी साल फरवरी माह में हुई थी।