Rewari News: रेवाड़ी में फंदे पर लटका मिला 8वीं की छात्रा का शव

आर्थिक तंगी के कारण परिजनों ने छुड़वाई पढ़ाई, इसी बात से आहत होकर दी जान

Rewari News, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक 8वीं कक्षा की छात्रा ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना रेवाड़ी के धारूहेड़ा के सेक्टर-6 स्थित हाउसिंग बोर्ड की है। छात्रा की पहचान बिहार के मोतिहारी निवासी रिंकू कुमारी के रूप में हुई है। वर्तमान में छात्रा परिवार के साथ धारूहेड़ा में किराये के मकान में रहती थी।

घर पर अकेली थी रिंकू

जानकारी के अनुसार रिंकू आठवीं कक्षा की छात्रा थी। उसके 5 और भाई-बहन हैं। उसके पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं और मां सब्जी की रेहड़ी लगाती हैं। घटना के समय दोनों काम पर गए हुए थे और घर पर रिंकू अकेली थी। बाकी भाई बहन बाहर खेल रहे थे।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

सोमवार को शाम करीब साढ़े छह बजे जब परिजन घर लौटे, तो उन्होंने रिंकू को पंखे से लटका पाया। परिजन तुरंत उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच अधिकारी एएसआई महिपाल ने बताया कि परिजनों द्वारा शव को पहले अस्पताल ले जाया गया था। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेवाड़ी के सिविल अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

स्कूल फीस जमा नहीं करवाने पर छूटी पढ़ाई, मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी छात्रा

लड़की का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसलिए उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाया। इसी वजह से कुछ महीनों पहले परिजनों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। बच्ची पढ़ना चाहती थी। लेकिन पढ़ाई बंद होने के बाद वह अंदर ही अंदर टूटने लगी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी।

पुलिस के मुताबिक बच्ची पढ़ाई में होशियार थी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से आत्महत्या का कारण पढ़ाई छुड़वाया जाना ही लग रहा है। अभी तक किसी बाहरी दबाव या अन्य कारण का खुलासा नहीं हुआ है।

