Jind News: जींद में 2 युवकों के शव बरामद

मृतकों की नहीं हो सकी पहचान

Jind News (आज समाज) जींद: हरियाणा के जींद में अलग-अलग जगह से 2 युवकों के शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक का शव माइनर में तो दूसरे का शव खेतों में पड़ा हुआ था। मृतक के पास से बाइक और मकान की चाबियां मिली हैं।

सुरबरा गांव में पूर्व सरपंच खुजान सिंह के खेत से मिला शव

शनिवार देर शाम को नरवाना सदर थाना पुलिस को सूचना मिली कि सुरबरा गांव के पूर्व सरपंच खुजान सिंह के खेत में युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन के बाद शव को उठवाकर नरवाना के सिविल अस्पताल में पहुंचाया। यहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

मृतक के पास खड़ी मिली टेंपरेरी नंबर लगी स्पलेंडर बाइक

पुलिस के मुताबिक, मृतक की उम्र 30 से 32 साल के करीब है। मृतक के पास ही स्पलेंडर बाइक खड़ी मिली है। इस पर टेंपरेरी नंबर है। हालांकि मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। आशंका है कि नशे के कारण युवक की मौत हुई हो, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का सही पता लग पाएगा।

उझाना साइफन से मिला दूसरे युवक का शव

वहीं दूसरी तरफ नरवाना में ही बरवाला लिंक नहर के उझाना साइफन में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। उसने क्रीम कलर की टी-शर्ट, कॉपी रंग का लोअर पहना है।

मृतक के दाहिने हाथ में कड़ा है। मृतक के पास एक बाइक की और चार मकान की चाबियां मिली हैं। आशंका है कि बॉडी कैथल की तरफ से बहकर आई है। मृतक के शव को शिनाख्त के लिए नरवाना के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है।

