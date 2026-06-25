Bobby Deol on India's Got Latent 2: 'मुझे नहीं पता...' समय रैना के शो पर बॉबी देओल का जवाब सुन चौंके फैंस

Bobby Deol on India’s Got Latent 2: कॉमेडियन समय रैना का हिट टैलेंट-कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ अपने दूसरे सीज़न के साथ ज़बरदस्त वापसी कर चुका है और इसका पहला एपिसोड ही ऑनलाइन धूम मचा रहा है। बॉलीवुड स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर ‘अल्फा’ को प्रमोट करने के लिए शो पर आईं, लेकिन शो पर बॉबी देओल का रिएक्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय बन गया।

बॉबी देओल के जवाब ने फैंस को हैरान किया

बॉबी देओल का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान, एक पत्रकार ने एक्टर से पूछा कि क्या वह भी ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ में आने के बारे में सोचेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी ‘अल्फा’ की को-स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी वाघ हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में शो पर आई थीं।

सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय, बॉबी ने इसे टालते हुए मुस्कुराकर कहा, “वह कौन सा शो है? मुझे तो उसके बारे में पता भी नहीं है।” उनके इस चौंकाने वाले जवाब ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा और ऑनलाइन खूब चर्चा शुरू हो गई।

वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया का रिएक्शन

वायरल वीडियो के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स बॉबी के रिएक्शन पर अपनी-अपनी थ्योरी शेयर करने लगे। कई फैंस को यह हैरानी वाली बात लगी कि जहां फिल्म की लीड एक्ट्रेस ने शो पर खुलकर ‘अल्फा’ को प्रमोट किया, वहीं बॉबी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।

इस क्लिप पर कई तरह के रिएक्शन आए हैं; कुछ दर्शक सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक्टर को सच में प्रमोशन के लिए शो पर जाने के बारे में पता नहीं था, जबकि कुछ का मानना ​​है कि वह बस मज़ाकिया अंदाज़ में इस टॉपिक से बच रहे थे।

बॉबी ने ऐसा क्यों किया?

बॉबी देओल के जवाब ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस कहानी में कुछ और भी है। कुछ यूज़र्स का अंदाज़ा है कि एक्टर ने ऑनलाइन विवादों या बेकार की बहस से दूर रहने के लिए इस पर कोई कमेंट न करने का फैसला किया होगा। दूसरों को लगता है कि यह बस सवाल को टालने का एक मज़ाकिया तरीका था।

वजह चाहे जो भी हो, इस पल ने फिल्म के प्रमोशन कैंपेन में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ज़रूर ला दिया है और एक्टर व शो, दोनों के बारे में काफी चर्चा पैदा कर दी है।

सबकी नज़रें ‘अल्फा’ पर

इस बीच, ‘अल्फा’ को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। मशहूर यश राज फिल्म्स के ‘स्पाई यूनिवर्स’ के तहत बनी यह फिल्म, इस फ्रेंचाइजी की पहली ऐसी स्पाई-एक्शन थ्रिलर है जिसमें मुख्य भूमिका एक महिला निभा रही है। इस यूनिवर्स ने पहले ‘एक था टाइगर’, ‘टाइगर ज़िंदा है’, ‘वॉर’, ‘पठान’ और ‘टाइगर 3’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं।

शिव रवैल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम भूमिकाओं में हैं। बड़े सितारों वाली कास्ट और ज़बरदस्त एक्शन वाली यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी और अभी से ही यह साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।