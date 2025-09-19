Bobby Deol Intimate Scene: बॉबी देओल ने कर डाली हद से ज्यादा बोल्डनेस, ईशा गुप्ता संग दिए सीन्स देख छूटे सबके पसीने

By
Mohit Saini
-
0
48
Bobby Deol Intimate Scene: बॉबी देओल ने कर डाली हद से ज्यादा बोल्डनेस, ईशा गुप्ता संग दिए सीन्स देख छूटे सबके पसीने
Bobby Deol Intimate Scene: बॉबी देओल ने कर डाली हद से ज्यादा बोल्डनेस, ईशा गुप्ता संग दिए सीन्स देख छूटे सबके पसीने

Bobby Deol Intimate Scene: आज समाज, नई दिल्ली: अपने आकर्षक लुक और दमदार अभिनय के लिए मशहूर बॉबी देओल ने अपने करियर में रोमांटिक हीरो से लेकर निर्दयी खलनायक तक, हर तरह की भूमिकाएँ निभाई हैं। कभी बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले बॉबी ने अब खुद को एक डार्क और इंटेंस विलेन के रूप में फिर से स्थापित किया है, और फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों पर राज कर रहे हैं।

अपने प्रभावशाली अभिनय के साथ-साथ, बॉबी देओल अपने बोल्ड और इंटिमेट सीन के लिए भी सुर्खियाँ बटोरते रहे हैं। इस अभिनेता ने दर्शकों को ऐसे हॉट सीन्स से हैरान किया है जिन्हें देख पाना मुश्किल है और दर्शक दंग रह गए हैं।

आश्रम 3 में दिखा बोल्डनेस का तड़का

प्रकाश झा की हिट ओटीटी सीरीज़ आश्रम 3 में, बॉबी देओल ने बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के साथ पर्दे पर धूम मचा दी। उनके इंटिमेट सीन चर्चा का विषय बन गए – इतने बोल्ड कि फैन्स ने एक-दूसरे को चेतावनी दी कि यह सीरीज़ परिवार के साथ न देखें। हालाँकि ईशा गुप्ता को शुरुआत में उन दृश्यों में पूरी तरह से जान डालने के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके और बॉबी के बीच की बोल्ड केमिस्ट्री अविस्मरणीय बन गई।

कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काम किया

बॉबी देओल ने अपने करियर में कई खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर की है, और उन्होंने अंतरंग और बोल्ड पल देने से कभी परहेज नहीं किया है। लेकिन आश्रम 3 के दृश्य इतने ख़ास थे कि प्रशंसक शर्मिंदगी से मुँह मोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसे किरदारों के प्रति उनके निडर रवैये ने बॉलीवुड में एक बहुमुखी और साहसी अभिनेता के रूप में उनकी पहचान को और मज़बूत किया है।

हर प्रोजेक्ट के साथ, बॉबी यह साबित करते रहते हैं कि वह प्रयोग करने से नहीं डरते – चाहे वह एक खूंखार खलनायक की भूमिका निभाना हो या मुख्यधारा के बॉलीवुड की सीमाओं को लांघने वाले बोल्ड दृश्य हों।

यह भी पढ़ें:  Bigg Boss 19 : इस बार घर में चलेगी ‘घरवालों की सरकार’, नेता बने सलमान खान ने किया मजेदार ऐलान