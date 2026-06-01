Bobby Deol: जब वी मेट से निकाले जाने पर बॉबी देओल का छलका दर्द

कहा- मैं हीरोइन लाया, मुझे ही बाहर कर दिया

Bobby Deol, (आज समाज), मुंबई: बॉबी देओल के पाइपलाइन में इस वक्त कई फिल्में हैं, जो 2026-2027 में रिलीज होकर धमाका करने वाली हैं। जहां बॉबी देओल के पास एक साथ कई सारी फिल्में हैं, वहीं एक वक्त ऐसी भी था जब एक्टर की मार्केट वेल्यू कम होने की वजह से उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया जाता था। ऐसा ही कुछ बॉबी देओल के साथ जब वी मेट के लिए हुआ। इम्तियाज अली की इस फिल्म ने शाहिद कपूर की किस्मत बदल दी थी। लेकिन ये मूवी बॉबी देओल के लिए हार्टब्रेक बनी।

एक हालिया बातचीत में बॉबी देओल ने बताया कि उन्हें इस फिल्म से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनकी मार्केट वेल्यू कम थी। बॉबी देओल ने हाल ही में याद किया कि जब इम्तियाज अली की 2009 फिल्म जब वी मेट में उन्हें शाहिद कपूर से रिप्लेस कर दिया गया था, तो उनका दिल कैसे टूट गया था। जबकि डायरेक्टर और लीड एक्ट्रेस करीना कपूर को फिल्म में लाने वाले सबसे पहले वही थे। सालों बाद बॉबी देओल का जब वी मेट से बाहर होने पर दर्द छलका है। आइए जानते हैं कि एक्टर ने और क्या कुछ कहा है।

बॉबी देओल ने क्या कहा?

बॉबी देओल ने कहा, वो बात अब खत्म हो गई है। हम दोस्त हैं। मेरा दिल इसलिए टूटा था क्योंकि मेरे करियर के उस दौर में मुझे ऐसी ही एक फिल्म की जरूरत थी। मुझे इम्तियाज पर तब से ही बहुत भरोसा था, जब वो अभय के साथ सोचा न था बना रहे थे। जब मैंने फिल्म का रफ कट देखा, तो मैं उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने सोचा कि वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, मुझे उनके साथ काम करना चाहिए।

मैं एक्ट्रेस लाया, मुझे ही निकाल दिया

उन्होंने याद करते हुए कहा, तभी हमने पहली बार तय किया था कि हम साथ मिलकर एक फिल्म बनाएंगे। लेकिन जब मार्केट में आपकी वेल्यू अच्छी नहीं होती, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। फिल्म शुरू करवाने की कोशिश में बहुत सारा समय बीत गया। जिस प्रोडक्शन हाउस को मैंने ये फिल्म आॅफर की थी, उन्होंने कहा कि इम्तियाज बहुत महंगे डायरेक्टर हैं।

लेकिन उसी प्रोडक्शन हाउस ने बाद में इम्तियाज के साथ ही वो फिल्म बनाई और उसी हीरोइन के साथ, जिसे मैंने फिल्म के लिए राजी किया था। फिलहाल बॉबी देओल के पास अनुराग कश्यप की बंदर है, जो 5 जून, 2026 को आने वाली है। इसके अलावा, बॉबी देओल रामायण, वेलकम टू द जंगल और जन नायकन में भी नजर आएंगे।

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