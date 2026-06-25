boAt ने लॉन्च किए अपने पहले Open-Ear Earbuds, कम कीमत में मिलेंगे 52 घंटे की बैटरी वाले फीचर्स

Open-Ear Earbuds : घरेलू ऑडियो ब्रांड boAt ने Airdopes ProClip के लॉन्च के साथ अपने वियरेबल ऑडियो लाइनअप को बढ़ाया है, जो भारत में कंपनी का पहला ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स है। खास तौर पर भारतीय कंज्यूमर्स के लिए डिज़ाइन किए गए, नए ईयरबड्स का मकसद बजट-फ्रेंडली कीमत पर प्रीमियम फीचर्स देकर ओपन-ईयर ऑडियो सेगमेंट को और आसान बनाना है।

हल्के डिज़ाइन, लंबी बैटरी लाइफ और बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ, Airdopes ProClip उन यूज़र्स को टारगेट करता है जो ऑडियो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपने आस-पास से कनेक्टेड रहना चाहते हैं।

boAt Airdopes ProClip की कीमत और अवेलेबिलिटी

नए लॉन्च हुए boAt Airdopes ProClip की कीमत भारत में ₹1,599 है। ये ईयरबड्स तीन कलर वेरिएंट में अवेलेबल हैं—सैटिन व्हाइट, सिल्क ग्रे और वेलवेट वाइन। जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं, वे इसे boAt की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ Amazon और Flipkart जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं।

रोज़ाना के इंडियन लाइफस्टाइल के लिए डिज़ाइन किया गया

boAt के मुताबिक, Airdopes ProClip को इंडियन लोगों की सुनने की आदतों और रोज़ाना इस्तेमाल के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पुराने इन-ईयर ईयरबड्स से अलग, इस डिवाइस में ओपन-ईयर डिज़ाइन है जिससे यूज़र्स म्यूज़िक सुनते समय, कॉल अटेंड करते समय या कंटेंट देखते समय अपने आस-पास की चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। यह ईयरबड्स खासकर आने-जाने वालों, फिटनेस के शौकीनों और उन यूज़र्स के लिए बहुत काम के हैं जो लंबे समय तक घूमते-फिरते रहते हैं।

कंपनी ने ईयरबड्स को हल्के Cloud Fit कंस्ट्रक्शन और एक सुरक्षित क्लिप-ऑन लूप डिज़ाइन दिया है, जो पूरे दिन आरामदायक फिट पक्का करता है—यहां तक ​​कि वर्कआउट और आउटडोर एक्टिविटीज़ के दौरान भी।

प्राइवेसी फीचर्स के साथ ओपन-ईयर ऑडियो

Airdopes ProClip के खास फीचर्स में से एक है एनवायरनमेंटल अवेयरनेस और पर्सनल सुनने के बीच बैलेंस बनाने पर इसका फोकस। ईयरबड्स boAt की सोनिक सील टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसे साउंड लीकेज को कम करने और प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, एम्बिएंट साउंड अवेयरनेस यूज़र्स को अपने ऑडियो का मज़ा लेते हुए आस-पास की आवाज़ें सुनने में मदद करता है, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ती है।

मेड इन इंडिया

एयरडोप्स प्रोक्लिप को भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत नोएडा में बनाया गया है। प्रोडक्शन कैलिफ़ोनिक्स के ज़रिए किया जा रहा है, जो बोट लाइफस्टाइल और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशों को और मज़बूत करता है।

boAt Airdopes ProClip: खास स्पेसिफिकेशन्स

डिज़ाइन: मेटैलिक क्लिप-ऑन ओपन-ईयर (OWS) डिज़ाइन

ऑडियो टेक्नोलॉजी: एयर कंडक्शन टेक्नोलॉजी

ड्राइवर साइज़: 12mm डायनामिक ड्राइवर्स

वज़न: 4.6 ग्राम हर ईयरबड

बैटरी लाइफ़: कुल 52 घंटे तक का प्लेबैक

ब्लूटूथ वर्शन: ब्लूटूथ 6.0

कॉलिंग फ़ीचर: AI-पावर्ड एनवायर्नमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन (ENC)

प्राइवेसी मोड: कम साउंड लीकेज टेक्नोलॉजी

कनेक्टिविटी: मल्टी-पॉइंट डिवाइस कनेक्टिविटी

कंपैनियन ऐप: boAt Hearables ऐप

ऐप फ़ीचर्स: बैटरी मॉनिटरिंग, पेयरिंग स्टेटस, साउंड कंट्रोल्स, टच कस्टमाइज़ेशन, और डिवाइस डायग्नोस्टिक्स

माइक्रोफ़ोन: हाँ

वारंटी: 1 साल

अपनी कम कीमत, मॉडर्न ओपन-ईयर डिज़ाइन, और फ़ीचर-पैक्ड स्पेसिफिकेशन शीट के साथ, boAt Airdopes ProClip उन यूज़र्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए ओपन-ईयर ऑडियो का अनुभव करना चाहते हैं।