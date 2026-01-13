BO Collection: धुरंधर की आंधी में उड़ गई The Raja Saab! चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी फिल्म

BO Collection: धुरंधर की आंधी में उड़ गई The Raja Saab! चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी फिल्म

BO Collection: साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुचर्चित फिल्म द राजा साब को बॉक्स ऑफिस पर एक और निराशाजनक दिन देखना पड़ा। फैंस को उम्मीद थी कि अच्छी ओपनिंग के बाद फिल्म रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन जादू तेजी से खत्म होता दिख रहा है। फिल्म साफ तौर पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, खासकर धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर हावी होने के कारण। आइए देखते हैं कि द राजा साब ने अपने चौथे दिन कितनी कमाई की।

द राजा साब चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अपने चौथे दिन, द राजा साब सिर्फ ₹5.4 करोड़ ही कमा पाई, जिससे कमाई में भारी गिरावट देखी गई। खराब परफॉर्मेंस के बावजूद, फिल्म ₹100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, अब तक कुल कलेक्शन ₹113.4 करोड़ रहा है।

अब तक का बॉक्स ऑफिस सफर

पहला दिन: द राजा साब ने सभी भाषाओं में ₹53.75 करोड़ के साथ जोरदार शुरुआत की।

दूसरा दिन: फिल्म में भारी गिरावट देखी गई और इसने सिर्फ ₹25 करोड़ कमाए, जो 51.63% की गिरावट थी।

तीसरा दिन: ₹19.1 करोड़ के साथ, फिल्म ने ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।

चौथा दिन: फिल्म ₹10 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और गिरकर ₹5.4 करोड़ पर आ गई, जिससे इसके लंबे समय तक चलने को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

धुरंधर का दबदबा जारी

फिलहाल, बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से आदित्य धर की धुरंधर का राज है। फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है और इसके धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। असल में, खबरों के मुताबिक धुरंधर ने पुष्पा 2 के सभी बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की धूम के चलते, द राजा साब को टिके रहने में बहुत मुश्किल हो रही है।