BMC Election Results: चुनावी प्रक्रिया में कम हो रहा जनता का भरोसा : राहुल गांधी

Rahul Gandhi On BMC Vote Couting, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों की चल रही गिनती के बीच आरोप लगाया है कि चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा कम हो रहा है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसा खत्म होने का मुख्य कारण है। राहुल ने कहा कि वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी काम है।

राहुल ने शेयर किया मुंबई मिरर का एक आर्टिकल

कांग्रेस नेता ने एक्स पर मुंबई मिरर (Mumbai Mirror) का एक आर्टिकल (article) शेयर किया है जिसमें न मिटने वाली स्याही के हल्के पड़ने को लेकर मतदाताओं की चिंताओं को उजागर किया गया था। इस बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों की वोट गिनती से मिल रहे शुरुआती रुझानों के अनुसार, बीएमसी में शिंदे गुट 3 सीटों पर अब तक जीत दर्ज कर चुका है। वहीं कांग्रेस को अब तक एक सीट मिली है और भाजपा ने बीएमसी मेें दो सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएमसी और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है।

54,76,043 लोगों ने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया

वोटर लिस्ट में कुल 1,03,44,315 मतदाताओं में से कुल 54,76,043 लोगों ने अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। मतदाताओं की कुल संख्या में, महिलाओं की तुलना में लगभग 3.7 लाख अधिक पुरुषों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 277 वार्डों में कुल 29,23,433 पुरुषों, 25,52,359 महिलाओं और 251 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी अपने वोट डाले।

2017 : शिवसेना ने कुल 227 सीटों में से 84 सीटें हासिल की थीं

एग्जिट पोल ने बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है, जिसमें ठाकरे भाई दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस और उसके सहयोगी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2017 के चुनावों में, अविभाजित शिवसेना ने कुल 227 सीटों में से 84 सीटें हासिल की थीं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए, गठबंधन ने 114 सीटों का बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था, जिसमें बीजेपी ने 82 सीटें जीती थीं।

