Birth anniversary of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh : शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की जयंती पर रक्तदान शिविर

ब्राइट होप फ़ाउंडेशन की पहल में 68 लोगों ने किया रक्तदान

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह की 118वीं जयंती पर ब्राइट होप फ़ाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। फ़ाउंडेशन के प्रमुख अकाली अजीत सिंह बाजवा और भाजपा युवा नेता हैप्पी कौशल ने इसकी अगुवाई की।

इस अवसर पर इंडस हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम विशेष रूप से रक्त संग्रह के लिए पहुँची। आयोजन का उद्देश्य शहीद भगत सिंह के बलिदान को नमन करना और समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना था।

नेताओं और गणमान्यों की मौजूदगी

शिविर में बतौर मुख्य अतिथि डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव खन्ना, मनप्रीत बनी संधू, एस.एम.एस. संधू, जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, राकेश अचिंत और बबी सैदपुरा सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस सामाजिक पहल की सराहना की।

68 रक्तदाताओं का योगदान

कुल 68 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। इस शिविर को सफल बनाने में हैप्पी कौशल, जनम, हिममत संधू, लवप्रीत, पृृथ्वी, प्रभजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह और फ़ाउंडेशन की पूरी टीम का विशेष योगदान रहा।

आभार और संदेश

फ़ाउंडेशन ने सभी रक्तदाताओं, डॉक्टरों और सहयोगियों का धन्यवाद किया। भाजपा नेता संजीव खन्ना ने कहा कि युवाओं को ऐसे नेक कार्यों में आगे आना चाहिए।विशेष तौर पर मुस्लिम भाईचारे के सहयोग की सराहना करते हुए नेताओं ने कहा कि हर सामाजिक कार्य में वे हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं।

