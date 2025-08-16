Blood Donation Camp : स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन, 30 यूनिट रक्त एकत्रित

Blood Donation Camp(आज समाज) लोहारू। स्वतंत्रता दिवस पर नगर स्थित पीएम श्री कन्या माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए मास्टर श्याम सुंदर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले देश के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित इस शिविर में भिवानी के चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल के रक्तकोष की टीम द्वारा 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

हर समय रक्तदान के लिए रहना चाहिए तैयार

इस दौरान शिविर का शुभारंभ करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी विजय प्रभा ने बताया कि रक्त की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है। ऐसे में हर किसी को इसकी अहमियत समझनी चाहिए तथा हर समय रक्तदान के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी का रक्तदान किसी ना किसी को नई जिंदगी देता है। आमतौर पर लोग रक्तदान से इसलिए डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है।

प्राचार्या दर्शना कुमारी ने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रक्त दान करना चाहिए क्योंकि युवा वर्ग में रक्त की पूर्ति जल्दी हो जाती है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री मे नहीं हो सकता। केवल रक्तदान से ही रक्त की पूर्ति हो सकती है इसलिए रक्तदान जरूरी है। इस मौके पर मास्टर संजय सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि युवाओं को रक्तदान की मुहिम में समय-समय पर बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए। शिविर के दौरान डॉ. रेखा कुलहरी, ममता सहित समस्त स्कूली स्टाफ उपस्थित रहा।

