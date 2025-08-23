Blood Donation Camp : दादी प्रकाशमणि पुण्य स्मृति दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित

Blood Donation Camp(आज समाज) भिवानी। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिव्य भवन, रूद्रा कॉलोनी भिवानी में रविवार को ब्रह्माकुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 18वें पुण्य स्मृति दिवस पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

दादी प्रकाशमणि जी को समाज में एक अत्यंत सरल, निमित्त, निर्माण एवं निर्मल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। उनका जीवन करुणा, दया, रहम और सर्व आत्माओं के प्रति अपार प्रेम से ओत-प्रोत रहा। यही कारण है कि उनकी पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा किसी न किसी समाज कल्याणकारी कार्य का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा महादान है जो न केवल जीवन बचाता है बल्कि समाज को सच्ची सेवा का संदेश भी देता है।

दुआओं का खाता जमा करता है रक्तदान

इस शिविर में अब तक 58 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया और अनुमान है कि यह संख्या 80 तक पहुंच सकती है। शाखा संचालिका बीके रजनी दीदी ने कहा कि रक्तदान न केवल दूसरों को जीवनदान देकर दुआओं का खाता जमा करता है, बल्कि स्वयं रक्तदाता को भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ देता है।

शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि भवानी प्रताप, विशिष्ट अतिथि वर्धमान ज्वैलर्स के प्रोपराइटर एवं हमारा अपना फाउंडेशन के चेयरमैन सचिन जैन तथा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला ने संयुक्त रूप से किया। इसके उपरांत रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

ब्रह्माकुमारीज संस्था सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी

अपने संबोधन में भवानी प्रताप ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्था सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रही है और यह रक्तदान शिविर भी संस्था की समाजहितैषी सोच को दर्शाता है। सचिन जैन ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज अस्पतालों में रक्त की भारी कमी के कारण कई बार मरीजों की जान पर संकट आ जाता है। ऐसे में रक्तदान का यह प्रयास अनेक जरूरतमंदों को नई जिंदगी देने वाला है।

इस अवसर पर शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में प्रमोद कुमार, एस. के. सिंह, बीके रितिका, बीके रूहानी, बीके सचिन, बीके सज्जन, बीके रोनित सहित बड़ी संख्या में बीके भाई-बहनों ने सहभागिता की और रक्तदान कर दादी प्रकाशमणि जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।

